Písecko – Už po čtrnácté se mohou zájemci vydat na tradiční silvestrovský pochod, který vždy poslední den roku chystají v Bernarticích.

Silvestrovský výstup na Mehelník 2011 | Foto: Deník/Marek Prášil

„Letos půjdeme do Zběšic, kde bude připraveno občerstvení. Sraz je ve 14 hodin před Kopečkem," zve jedna z organizátorek Ludmila Veverková. Doplnila, že ve Zběšicích bude přistaven autobus, takže ti, kteří nebudou moci, se do Bernartic budou moci svést autobusem. Silvestrovský program vyvrcholí v 17.30 hodin ohňostrojem na náměstí v Bernarticích.



Obec Dobev spolu s místním sborem dobrovolných hasičů pořádá již 7. ročník Silvestrovského vejšlapu na Velký Kamýk. Akce se uskuteční v době od 10 do 14 hodin.



Na Velkém Kamýku v nadmořské výšce 515 metrů byla před deseti lety vybudována rozhledna určená především pro telekomunikační účely. Věž je vysoká 65 metrů, zhruba v polovině je vyhlídková plošina. Rozhledna je přístupná celoročně, pokud to počasí dovolí, ale jen na vlastní nebezpečí.

Tradičním silvestrovským cílem mnoha turistů i dalších milovníků přírody je nejvyšší vrch Píseckých hor Mehelník.



„Zájemci mohou jít na Mehelník samostatně nebo společně s průvodcem. Odchod bude 31. prosince v 9.30 hodin od ZŠ Tomáše Šobra," připomněla Hana Tomanová z pořádajícího Klubu českých turistů Otava.



Na Mehelník se každoročně vydávají stovky turistů z různých míst celé České republiky i ze zahraničí. Někteří s sebou berou psa a výjimkou není ani kůň. Potvrzení o účasti na tomto silvestrovském výstupu se tak jako každoročně bude vydávat na Mehelníku u loupežnického stolu, kde podle jedné z dávných pověstí krutý loupežnický vůdce Mehela dělil kořist mezi své kumpány.



Nejvyšší vrch Píseckých hor (633 metrů nad mořem) leží asi 5,5 kilometru jihovýchodně od Písku. V řídkém lese těsně pod vrcholkem leží pověstmi opředený balvan nazývaný loupežnický stůl. V pravěku měl údajně sloužit jako kultovní místo a mísy a žlábky na jeho povrchu prý sloužily pro oběti pohanským bohům. Odborníci však tvrdí, že ve skutečnosti jsou tyto mísy přírodního původu. Kromě zvětralých balvanů se na hřbetu Mehelníku vyskytují i mrazové skalní sruby.



V dřívějších letech, kdy na Mehelník chodilo méně lidí, bylo možné vidět vzácného živočicha pivoně živcového, který se vyskytuje pouze v Píseckých horách. Je to však velmi plaché zvířátko a před lidmi se schovává v hlubokých norách.