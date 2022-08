Celkem 64 112 kilometrů ujeli Písečáci a návštěvníci města na sdílených kolech za poslední rok. Nejčastěji podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové bicykly využívali ke krátkým jízdám. To potvrzuje průměrný nájezd kilometrů na jednu výpůjčku, který činí 1,58 km. "Nejčastější jsou výpůjčky do 15 minut," uvedla mluvčí s tím, že z celkových 40 695 jízd je téměř 93 procent na takto krátký čas. Vyplývá to ze statistiky společnosti nextbike Czech Republic, která sdílená kola v Písku od loňského května provozuje.