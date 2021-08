Obyvatelé Písku i turisté mohou už tři měsíce využívat sdílená kola. Ve městě a jeho nejbližším okolí je zájemcům k dispozici stovka bicyklů, rozmístěných na více než třicítce stanovišť. Počet registrovaných uživatelů služby je aktuálně necelých 1700.

Sdílená kola v Písku mají jednotný design | Foto: Deník/Jana Urbanová

Zatímco první měsíc od zavedení se počet denních výpůjček držel kolem stovky, teď jsou čísla dvakrát tak vysoká. "Co se týče počtu výpůjček tak se dostáváme k hranici dvou stovek výpůjček za den. Ve všední dny je nejvíce výpůjček kolem 18 hodiny, o víkendu to je kolem 21 hodiny," upřesnil za firmu Nextbike jednatel Tomáš Karpov a dodal, že lidé na sdílených kolech jezdí nejčastěji do lokalit kolem Kamenného mostu, k obchodnímu centru Galerie Písek, Zimnímu stadionu a restauraci U Reinerů.