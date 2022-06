Během května se v Písku uskutečnilo celkem 3800 výpůjček. "Je to o dvaapadesát procent více než loni ve stejném období," informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová s tím, že nejčastěji se kola využívají ke krátkodobým jízdám do 15 minut. Takových výpůjček bylo 84 procent.

Jak uvádí statistiky provozovatele sdílených kol v Písku, kterým je firma nextbike Czech Republic, nejoblíbenější místo k výpůjčce je stanice u plaveckého bazénu. Tady se kolo půjčilo 167krát. Velký zájem je také u Kamenného mostu, kde bylo 159 výpůjček, a na Zátavském nábřeží (133 výpůjček).

V Písku je k dispozici stovka bicyklů a zhruba 80 stanovišť pro jejich odložení. Na červen navíc provozovatel přichystal motivaci pro nové i stávající uživatele. "Zájemci se mohou zapojit do „nextbike červnové výzvy“ a vyhrát víkend v Amsterodamu nebo Kodani, ubytování v penzionu Kolovna nebo poukaz do footshopu či apple watch. Stačí mít aplikaci nextbike, zaregistrovat se ve výzvě a co nejvíce jezdit," uvedl provozní ředitel nexbike Tomáš Karpov.

Provoz sdílených kol se v Písku otestoval už v roce 2019. Minulý rok se do ulic města po roční pauze vrátila a využívalo je 1300 lidí, kteří na nich urazili téměř 32 tisíc kilometrů.