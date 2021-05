„V současné době máme více než 600 registrovaných uživatelů. Počet výpůjček se každým dnem zvyšuje, v současné chvíli se pohybujeme na hranici stovky výpůjček,“ upřesnil za společnost Nextbike jednatel Tomáš Karpov.

Kola mají jednotný design. Vybavena jsou třírychlostním přehazováním, košíkem, zvonkem a mají světlo vpředu i vzadu. Jejich součástí je i chytrý zámek. Díky němu se kolo přes aplikaci samo odemkne. Při jeho vracení se zámek pouze manuálně zaklapne a výpůjčka tak automaticky skončí. Bicykl je možné buď postavit do speciálního stojanu nebo jen nechat uzamčený na určeném místě.

Město má na novinku zatím jen kladné ohlasy. „Lidé jsou se službou spokojení, chválí si kvalitu i pohodlnost kol. Jde většinou o mladší uživatele do 35 let. Starší ročníky si zatím ještě aplikaci příliš nezaregistrovaly, tam to bude trvat déle,“ uvedl místostarosta Petr Hladík. Půjčení kola na prvních 15 minut je zdarma. Za každých dalších 30 minut uživatel zaplatí 16 korun, maximálně ale 150 Kč za den. V nabídce je i měsíční a roční tarif.

Radnice ale stále ladí některé provozní detaily služby. „Snažíme se vytipovávat vhodná místa pro odložení kol ve spolupráci s obyvateli ze Semic, Smrkovic i Nového Dvora, tak aby bicykly nikomu nepřekážely a byly snadno dostupné,“ vysvětluje Petr Hladík a dodává, že na podrobnější hodnocení novinky je zatím ještě brzy. Dobrou zprávou také je, že kola jsou stále kompletní. „Zatím neregistrujeme žádný problém s vandalstvím nebo podobného charakteru,“ dodal Tomáš Karpov. Bicykly si lidé ve městě budou moci vypůjčit až do 30 listopadu.