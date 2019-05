Jeho účelem bylo hájit životy a majetek spoluobčanů před zhoubnými požáry. Tímto se náš sbor dobrovolných hasičů řadí mezi jeden z nejstarších v republice.

Činnost sboru se v průběhu let zaměřovala na cvičení ve zdolávání požárů ve městě a jeho okolí, osvětu a prevenci, požární hlídky ve městě a v městském divadle, biografech a na veřejných akcích. Kontrolní hlídky v divadle se konaly již od konce 19. století až do roku 2008, kdy proběhla jeho rozsáhlá rekonstrukce. Dále se sbor věnoval spolkové činnosti a samozřejmě pořádal i hasičské plesy. Historie sboru je v průběhu let velmi bohatá a sbor jako takový dokázal překonat všechna historicky těžká období, a to první i druhou světovou válku, kdy byla činnost sboru okolnostmi doby omezena. Největšího rozmachu se náš sbor těšil v roce 1927, kdy měl 75 činných členů a 429 členů přispívajících, mezi nimiž byl po dlouho dobu okolo přelomu 20. století i pan profesor Adolf Heyduk. Sbor se v průběhu let aktivně účastnil řešení celé řady mimořádných událostí ve městě a okolí a historie pomoci sboru nejen při požárech je rovněž velmi rozsáhlá. V roce 1953 přešla velká část členů Sboru do nově tvořeného profesionálního Veřejného požárního útvaru v Písku. Bohatá historie dobrovolných hasičů Sboru, se pak psala až do roku 1996, kdy byla ustanovena zásahová jednotka, která převzala techniku sboru, jež byla samozřejmě doplněna o novou výstroj a výzbroj. Dnes se jedná o Jednotku sborů dobrovolných hasičů města Písek.

A jak jsou na tom dobrovolní hasiči dnes? V dnešní době jsme především držitelé bohaté a dlouholeté tradice. Nicméně hasičství v posledních letech v našem Sboru již není tím hlavním trendem ve společnosti a i jinde spousta sborů po republice upadá nebo je jen ve fázi udržování. Je to důsledek toho, že naše Sbory dobrovolných hasičů jsou ze zákona jen spolkem na úrovni ostatních spolků (např. zahrádkáři, včelaři apod.)a veškerá povinnost za zajištění požární ochrany ve městě byla přenesena na obce. Sbory se spíše věnují jen té spolkové činnosti, nikoliv již hasičině samotné.To platí i pro Sbor dobrovolných hasičů Písek.Je však potěšitelné, že po řadu let byli našimi členy starostové města Písku. Z poslední doby je nutno vzpomenout na JUDr. Průšu, ing. Sládka , senátora pana ing. Krejču a v současné době pak pana ing. Karla Kratochvíleho, senátora Senátu ČR. Velmi si vážíme zájmu současné starostky města paní Mgr. Evy Vanžurové, místostarosty pana ing. Petra Hladíka a ostatních, nejmenovaných členů zastupitelstva města. V dobrovolné hasičské činnosti jsou samozřejmě výjimky, zejména na vesnicích, kde se sbory ve spolupráci s obcí věnují jak té pravé hasičské činnosti a pomoci při požárech a jiných mimořádných událostech, (členy zásahových jednotek jsou členové Sboru)tak i společenským aktivitám, požárnímu sportu, mládeži a jiným. Jiná kapitola je zřizování JSDHO a JPO, což je dnes naopak běžné a velký počet obcí má tyto jednotky zřízené.

Je důležité, aby hasičská tradice byla v českých zemích zachována. Dobrovolní hasiči jsou stále zapotřebí a mají v dnešní společnosti svůj význam. Nejen ve vztahu k řešení různých mimořádných událostí, při povodních, požárech a podpoře nejen profesionálních hasičů, ale i celého integrovaného záchranného systému. V mnohých obcích jsou i držitelé a pořadatelé kulturních akcí a věnují se jak té spolkové činnosti, tak i společenské. Za zmínku samozřejmě stojí i sportovní činnost dobrovolných hasičů, která je v okrese Písek velmi bohatá a koná se zde každý rok celá řada sportovních klání v hasičském sportu, které jsou výsledkem snažení všech sborů a jejich představitelů na okrskové i okresní úrovni.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem dobrovolným hasičům, představitelům a funkcionářům za činnost a obětavou práci nejen ve prospěch dobrovolného hasičstva, ale i svých bližních a jednotlivých obcí.

A na úplný závěr bych rád přednesl staré hasičské přísloví: Sobě ku cti, bližnímu k ochraně, vlasti ku slávě.

Miloslav Uhlík