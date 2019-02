Nový Dvůr - Vznik SHD Nový Dvůr se datuje od roku 1935. Bohužel však činnost sboru ve vesničce pomalu uvadala a v letech 1997 a 1998 již nevykazoval původní sbor žádnou aktivitu.

Z tohoto důvodu měla být z hasičské zbrojnice odvezena stříkačka a sbor dobrovolných hasičů měl být zrušen. To se ale obyvatelům vesnice nelíbilo, a tak se rozhodli, že s tím něco udělají a dokáží městu Písek, že má náš sbor budoucnost.



V červenci roku 1999 se Petr Tícha, Oto Novák a Miroslav Kozelka vydali „okružní cestou“ přes Nový Dvůr na nábor nových členů a obnovení SDH. Celkem se tehdy přihlásilo 51 občanů a tak se dne 30. 7. 1999 svolala „Valná hromada“. Za účasti městského výboru Písek, všech budoucích členů a dalších občanů, se slavnostně přijali noví členové, odvolalo se původní vedení, zvolilo nové a zavedly se nové stanovy. Od té doby se rychle rozrostl kulturní život v Novém Dvoře. Náš hasičský sbor pomohl zbudovat ve vesnici kulturní centrum, dětské hřiště a hasičskou klubovnu. A tak se v obci začaly pravidelně konat různé akce, nejen pro děti, ale i pro ostatní obyvatele a přátele vesnice. Každoroční masopustní průvod, stavba "Máje", zábavná odpoledne pro děti, rozloučení s létem či mikulášská nadílka se stala nedílnou součástí chodu vesnice.



Nešlo ale jen o kulturní vyžití občanů, ale také o zvelebování a zkrášlování celé obce. Dále například o sběr železného šrotu a úpravu a rekonstrukci rybníka Nový, kde se od té doby pravidelně konají Rybářské závody nebo Slavnostní výlov, kde je přítomna opět celá vesnice.



Aby ale mohl sbor správně fungovat, bylo potřeba zrekonstruovat hasičskou zbrojnici a obnovit výzbroj. Do toho se nový hasičský sbor pustil ihned v létě roku 1999 a tak 23.2.2000 do nové zbrojnice zavítalo nové hasičské auto. S novou výzbrojí se tým mužů SDH Nový Dvůr dodnes pravidelně účastní hasičských soutěží okresu Písek. V roce 2003 se k nim přidalo družstvo žen, které samozřejmě také měřilo a měří své síly s hasičkami z ostatních obcí na Písecku. Největší úspěch naše ženy zaznamenaly nedávno a to v roce 2014, kdy ve své kategorii ženy z Nového Dvora vybojovaly 1. místo v pohárové soutěži okresu Písek. Jistě ale také stojí za zmínku, že naše ženy drží již několik let po sobě rekord na pivní štafetě, která je součástí hasičské soutěže v Protivíně.



Opravdovou připravenost našeho sboru prověřila povodeň, která se do České Republiky přihnala v srpnu roku 2002. Naši vesnici povodeň naštěstí nepostihla, ale naši dobrovolní hasiči pomáhali hasičům v Písku, přímo při povodni, ale také ještě týden po té, při odklízení následků velké vody. Dne 16.dubna 2011 se při požáru hospodářského objektu, kdy plameny zachvátily přístřešek s uskladněnými balíky slámy, naši hasiči, spolu s profesionály z Písku, účastnili zásahu a následné kontroly požářiště. Od té doby je ve vesnici klid a místní si můžou užívat klidného spaní s vědomím, že kdyby bylo potřeba Sbor dobrovolných hasičů a hasiček Nového Dvora je připraven pomoci.



Anna Motejzíková, kronikářka