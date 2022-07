Holašovice plné řemesel, dechovky, folku i dobrot. Slavnosti se blíží

Největší letní výstavní počin píseckého muzea pak představuje dobu Keltů. Expozice přibližuje, v co Keltové věřili, jaká božstva uctívali, proč tak bohatě vybavovali hroby svých knížat, kde se tyto hroby nacházely, i co nám z doby prvního tisíciletí před Kristem zůstalo do dnešních dnů.

Muzeum můžete navštívit od úterý do neděle vždy od 9 do 18 hodin. Dospělí zaplatí 40 korun, děti a důchodci 20 korun. Nejpohodlnější parkování je na ploše bezplatného parkoviště Na Výstavišti.