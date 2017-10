Sbíráním šípků vydělali na plyšového psa pro Daníka

Kluky - Mladí hasiči z Kluk nasbírali asi třicet kilogramů šípků, které prodali a za vydělané peníze koupili dárek pro handicapovaného Daniela Volfa z Písku.

Velkého plyšového psa mu také o víkendu osobně předali. S nápadem na tuto mimozávodní aktivitu přišla jedna z vedoucích Petra Těhlová. „Chtěla jsem, aby děti udělaly něco hezkého, z čeho by mohly mít radost. Kdyby dávaly peníze z kapesného, tak to vlastně zaplatí rodiče. Takhle si to vydělaly úplně samy,“ vysvětlila vedoucí.

Tatínek dvanáctiletého Daníka František Volf byl za setkání rád. „Daník je mezi dětmi spokojený,“ řekl. Děti i maminky prý půjdou za rok sbírat zase.