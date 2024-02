Pro materiální pomoc míří zájemci do přízemí domu čp. 2078 v táborské ulici Dukelských bojovníků, kde Šatník sídlí, mnoho lidí. Otevřeno je tu každé pondělí a středu od 9 do 15 hodin. Někdy se tvoří i fronty. Zájemci vše dostávají bezplatně. „Mají pocit, že když tu budou první, najdou si tu něco lepšího. Kolikrát tu jsou už před otvíračkou,“ vysvětluje vedoucí Šatníku Sabina Šonková.

Vybrat si zde mohou od čistého oblečení přes boty, školní potřeby i hračky pro děti až po nádobí, deky, hygienické potřeby či pleny. Koordinátorka materiálové a potravinové pomoci Petra Pavlíková dodává, že nově lze sociální podnik navštívit anonymně mimo otevírací dobu. A to za pomoci bankovní identity sedm dní v týdnu od sedmi ráno do sedmi do večera. „To je novinka, bezobslužný systém funguje od srpna. Je to pro lidi v tíživé situaci, kteří se ostýchají přijít v otevírací době,“ popisuje.

Slavní pomáhají

Společně s dalšími koordinátorkami Ivetou Nemravovou, Vladimírou Leškovou a šesti dobrovolnicemi tvoří Petra Pavlíková celý tým Šatníku. „Lidé nám neustále volají a chtějí pomáhat, teď se nám podařilo navázat spolupráci s Davidem Krausem a Romodromem, ti se starají o osady v Mukačevu, kam směřuje i přebytečná materiální pomoc od nás,“ upřesňuje. Více o projektu Romodrom ZDE.

Iveta Nemravová k tomu dodává, že další známou tváří, která by mohla s Šatníkem spolupracovat, je herečka Vilma Cibulková. „Je to takový nápad, snad se to povede,“ přeje si.

Táborský Šatník má za sebou první půlrok. Nově lidem nabízí i terénní pomoc

Od Vánoc provozovatelky zařízení také komunikují s novinářkou a zakladatelkou nadačního fondu Šatník v Praze Norou Fridrichovou. „Založila skupinu Šatník People, kde sdružuje všechny Šatníky v republice. Měníme si tam zkušenosti, pomáháme a radíme. Má plno kontaktů na štědré dárce, lze u ní poptávat přebytky, díky ní jsme získaly například několik desítek svítících plyšáků,“ prozrazuje Petra Pavlíková.

Tisíce návštěv za rok

Klienti v Šatníku vyplňují monitorovací listy, za loňský rok jich má personál v evidenci na 524. Každý klient však přijde pětkrát i desetkrát do roka. „Chodí opakovaně, objevují se nám i úplně noví klienti. Celkem máme asi dva a půl tisíce návštěv za loňský rok, a to jsme začínaly s pětadvaceti až padesáti lidmi,“ vypočítává.

Smyslem Šatníku je nejen pomáhat v nouzi, ale i recyklovat oblečení. Lze tu najít kousky, které se někomu jen nehodily, nebo z nich bývalí majitelé vyrostli. „Ve velkých mrazech byla velká poptávka po rukavicích, péřových bundách, teplých ponožkách i čepicích, ale i spacákách a přikrývkách,“ jmenuje Petra Pavlíková s tím, že zájem je hodně o sezónní věci. „Rády bychom tady z toho měly swap, v recyklaci je naše síla,“ míní.

Aktuální poptávka

Oblečení i boty mohou dobrovolníci darovat do přístupného kontejneru vedle objektu. Aktuálně je největší poptávka po pánském i dámském oblečení větších velikostí (XL a výše) a obuvi. Nedostatek je i dětského ošacení od velikosti 134 výše (od 8 do 18 let). Došly také kočárky včetně golfových.

VIDEO: Šatník nově nabízí v Táboře pomoc sociálně potřebným

Zákazníci si do Šatníku chodí nejen pro věci, ale třeba i pro dobré slovo. „Je to taková komunitní služba, chodí k nám na procházky a popovídat si. Vypráví vtipy, zanadávají si na politiky a přinesou třeba i něco dobrého. Většina z nich jsou milí lidé,“ popisuje Iveta Nemravová.

Příběh s dobrým koncem

Nedílnou součástí provozovatelů Šatníku je i terénní pomoc. Radost mají z toho, že se sociálně slabší rodině z Jistebnicka podařilo zařídit nový život. „V dnešní době je to skoro zázrak. Členové rodiny žili v nevhodných podmínkách, podařilo se nám najít jim menší byt. Podpořily jsme je oblečením ze Šatníku, řešily jsme i školní docházku a kroužky i potravinovou pomoc,“ přibližuje komplexnost práce dámského osazenstva Šatníku Petra Pavlíková.

Šatník přijímá jen čisté vyprané věci, sezónní aktuální kousky odpovídající stylu 21. století. Koordinátorky pomoci také prosí, aby lidé darovali oblečení v uzavřených pytlích do kontejneru. Případně se mohou na jiném postupu domluvit předem telefonicky. Nedávno se totiž stalo, že někdo naházel krabice s pytli před vchod do Šatníku, což je kontraproduktivní a obtěžuje to i lidi v okolí. „Nejsme sběrný dvůr,“ upozorňují provozovatelky případné dárce. A všem, kteří postupují podle dohody, děkují.

Šatník lze sledovat na facebooku ZDE nebo na webových stránkách.