Letošní sezona není pro ovoce ideální. Teplé zimy, brzký nástup jara a následné mrazy se podepsaly i na jahodách. Samosběry se letos v Písku vůbec neuskuteční.

Jahody v těchto dnech dozrávají. Sezona však pro ně není ideální. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Několikahektarové pole na okraji Písku, kde hospodaří Jahody Buzický, letos samosběr nenabídne. „Důvodem je poškození mrazem," uvádí na svém facebookovém profilu.

Nedaleké pole Jahodárny Matoušek, které je výrazně menší, mrazy ustálo, avšak ani tady se tento rok samosběr neuskuteční. „Jahody nepomrzly, protože jsme je stačili přikrýt. Bohužel ale bojujeme s jiným problémem. Teplé zimy posledních let mají na svědomí rozšíření plevele, který nejde zlikvidovat," nastínil Jan Matoušek s tím, že nechce bojovat proti plevelům chemií, která by jahody znehodnotila. „Beru to tak, že jahody jíme také, jí je naše děti, zákazníci naší kavárny a nebudu je stříkat chemií," dodal.

Pole má v plánu letos zaorat a pokračovat s jahodami jinde. „Došel jsem k tomu, že je třeba pracovat s půdou jinak, nic neuspěchat. Určitě nekončíme, naopak. Přesuneme se na větší pole," poznamenal.

Letošní úrodu jahod nechá pro potřeby kavárny Spago v Čechově ulici, kterou též provozuje, a pro její zákazníky.

Na samosběr tedy bude letos třeba vyrazit k sousedům. Například na Strakonicku se bude sbírat v městské zahradě ve Vodňanech, na farmě u Miklasů v Radomyšli nebo v Leskovicích.