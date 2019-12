Během projednávání rozpočtu města na rok 2020 upozornil zastupitel Josef Soumar na to, že v investicích chybí rekonstrukce lávky přes městský Ostrov. Považuje ji za akutní.

Místostarostka Písku Petra Trambová vysvětlila, že s lávkou se počítá, avšak do rozpočtu ji zatím nebylo možné zahrnout. „Teprve před pár dny jsme dostali projektovou dokumentaci a nemáme finální rozpočet,“ uvedla s tím, že náklady na opravu lávky včetně přeložky sítí se budou pohybovat odhadem kolem třiceti milionů korun. „Hned, jak to půjde, jsme připraveni dát rekonstrukci lávky do rozpočtové změny,“ ujistila Petra Trambová, že se s investicí počítá.

V létě město vybralo zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci lávky přes městský ostrov a mostu přes Mehelnický potok v Ostrovní ulici. Jednalo se už o druhé kolo soutěže. V prvním se nikdo nepřihlásil. Projektová dokumentace vyšla na milion a půl.

Poslední oprava většího rozsahu se uskutečnila na mostní konstrukci přes Ostrov v roce 1992.

Revize městu platí na pět let, do té doby chce lávku opravit. Po celou dobu bude zachován přístup na Ostrov. Lávka se bude opravovat po polovinách.