Kestřany - Už třicátý ročník Rýžování zlata na Otavě se bude konat tento víkend. Program začne v pátek 5. srpna večerním country posezením a pokračovat bude v sobotu 6. srpna od rána. V 9 hodin začne škola rýžování a o půl hodiny později soutěž v rýžování zlata. V poledne odstartuje také hudební program. Na pódiu se vystřídají například Nezmaři, Marien, Pacifik nebo Hastrmani. Vstupné na akci je 149 korun, děti ho mají zdarma.

Písek - Českobudějovická výtvarnice a vysokoškolská pedagožka Petra Vichrová zpracovává ve svých hyperrealistických malbách aktuální témata jako například nadužívání plastu. Náměty jejích děl jsou zcela obyčejné - třeba pečlivě zvážené ovoce umístěné v igelitovém sáčku. "To z výtvarného hlediska nabízí určitou vizuální přitažlivost, kterou malířka ale shazuje pohledem na hnilobu vznikající v neprodyšném obalu. Odkazuje tak k pomíjivosti života i k problému nadprodukce a degradace zboží," uvádí Prácheňské muzeum, kde se výstava autorky bude konat. Nese název Permanentní p(l)ast a v muzejních Malých výstavních síních začíná slavnostní vernisáží ve středu 3. srpna v 17 hodin. K vidění zde bude do 18. září a na 6. září od 16 hodin je v plánu komentovaná prohlídka s autorkou.

Písek – Město Písek díky přepojení čtyř svých velkých budov na teplárnu sníží meziročně spotřebu plynu až o 40 procent. Na vytápění svých objektů loni město spotřebovalo cca 1 668 MWh, tento rok by to mělo být přibližně 982 MWh. „Letos Teplárna Písek dovedla horkovodní vedení do severní části Velkého náměstí, na které se napojila budova radnice, Sladovna a několik soukromých objektů. Ještě letos pak horkovodní vedení prodlouží z Velkého náměstí do navazující Karlovy ulice, kde se na něj připojí další dva velké městské objekty. Díky tomu se tento rok dostaneme na zhruba 60 procent loňské spotřeby plynu,“ řekla místostarostka Petra Trambová. Z velkých městských odběratelů plynu zůstane na toto médium připojen jen areál městských služeb sídlící na kraji města a pak několik dalších objektů, jejichž spotřeba je v podstatě minimální. „Díky existenci teplárny, která k vytápění používá štěpku, uhlí a od nové sezony lehké topné oleje místo plynu, se nejen objekty v majetku města podílejí na snižování spotřeby ruského plynu,“ doplnil místostarosta Petr Hladík.

Písek – Koncert z cyklu Hudba mezi obrazy v Galerii Dragoun, který tentokrát bude věnován barokní hudbě, se uskuteční ve čtvrtek 4. srpna od 17 hodin. „V podání Virtuosi di Praga, absolventů a lektorů Letní hudební akademie Písek a jejich hostů zazní skladby Telemanna, Bacha, Vivaldiho a Pachelbela,“ nastínila za galerii Dagmar Chourová – Sedláčková. Doplnila, že koncert je zdarma. Platí se pouze vstup do galerie ve výši 50 korun.

Písek – Odpoledne spojené s malováním okrasných drobností jako přívěsků na krk nebo magnetek připravila na pondělí 8. srpna od 16 do 18 hodin Prácheňská umělecká beseda. Radost si mohou udělat nejen děti, pro které je výtvarná dílna především určena, ale i dospělí. Akce se koná v Galerii u Putimské brány v ulici Fr. Šrámka.