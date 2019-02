Písek – Beran, Tichávek, Trubka a Bašta. To jsou čtyři rybníky na Americe, které poslední roky sloužily především k chovu ryb. Město, které rybníky vlastní, je chce ale využít k rekreačním účelům.

Čtyři rybníky na Americe v Písku. | Foto: MÚ Písek

„Dospěli jsme k tomu i na základě připomínek občanů, kterým se stávající stav nelíbí,“ konstatovala starostka Písku Eva Vanžurová.

Rybníky město pronajímalo Českému rybářskému svazu. Tři z nich – Beran, Tichávek a Trubka – přešly od začátku roku pod správu Lesů města Písku. U rybníku Bašta se tak stane na podzim.



Vedení města už tento krok řeší delší dobu. „Jde o to, že bychom chtěli lokalituU Vodáka zatraktivnit pro veřejnost, aby zde mohli Písečáci i turisté relaxovat, případně se i koupat,“ uvedl místostarosta Petr Hladík.



Zatížení rybníků rybami by mělo být daleko menší než teď. „Voda by měla vypadat lépe. Časem bychom chtěli nechat rybníky vyčistit, případně tam vytvořit jakousi pláž,“ doplnil místostarosta s tím, že prioritní je převzít rybníky od rybářského svazu.