Intenzivní deště naplnily dva rybníky u Zlivi tak, že přetékají přes silnici do Munic.

Rybníky u Zlivi nepobraly extrémní příděly vody a přetekly na silnici do Munic. | Video: Edwin Otta

Rybníky, které u Zlivi přetékají, správci z Rybářství Hluboká CZ upouštějí na maximum, ale vodě, která se sbíhá z polí a luk nasycených minulými dešti, to nestačí. „To jsou Topolata, odtok je menší než přítok,“ vysvětluje ředitel Rybářství Hluboká CZ Vladimír Kaiser. Ani maximální odtok ale nestačí. Navíc se upouští do rybníku Bezdrývka napojenému na Bezdrev, a ten už je také plný až po okraj. Takže se vlastně voda z Přední a Zadní Topole tlačí do plného rybníku.

Kdy by se mohla silnice zase ocitnout na suchu, to bude podle Vladimíra Kaisera záležet na počasí. Bohužel ani situace na polích a lukách rybářům nepomáhá. Louky jsou nasáklé vodou po minulých deštích a pole bez sklizeného obilí také mnoho vody nezadrží. „Záležet bude na počasí,“ říká Vladimír Kaiser.

Ve Vltavě v Týně se utopilo auto, sjelo z náplavky, naštěstí bez posádky

V posledních třech dnech v Česku napršelo většinou od 25 do 60 mm, v jižních Čechách ojediněle i přes 100 mm srážek. Podle meteorologů už bude srážek ubývat. Nyní se vyskytují ještě na většině území, ale bude jich méně než včera. Je také chladněji, ranní teploty se na jihu pohybují od 13 do 9 °C.

Jihočeští hasiči v noci na úterý zasahovali u více než třiceti událostí, kdy likvidovali následky trvalého deště. Jejich mluvčí Vendula Matějů uvedla, že odklidili třináct spadlých stromů. „Asi dvacet zásahů se týkalo vody, nejčastěji jsme čerpali vodu ze sklepů a suterénů,“ dodala mluvčí s tím, že dál čistili silnice od nánosů bahna, uvolňovali kanály, které nezvládaly pobírat velké množství vody. „V Písku jsme očerpali lagunu na silnici, preventivní protipovodňové zábrany z pytlů s pískem jsme stavěli v Brloze, Žabovřeskách a Podeřišti.“