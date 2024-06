Město Písek plánuje odbahnění rybníku Na Flekačkách. Jedná se o požadavek, který zazněl na veřejném jednání osadního výboru v Semicích.

Odbahnění a výraznou obnovu už má za sebou například soustava purkratických rybníků. | Foto: MÚ Písek

Odbor životního prostředí MÚ Písek připravil zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu včetně návrhu smlouvy o dílo. Vypsání schválila rada města na svém květnovém jednání. Odbahnění rybníka Na Flekačkách by mělo stát zhruba 1,3 milionu korun. Akce je v plánu ještě letos.

Písek postupně revitalizuje rybníky na svém území, kterých je kolem stovky. Každoročně se dělá jeden až dva v Píseckých horách. Dlouho se mluví také o odbahnění a úpravě Šarlatského rybníka u autobusového nádraží v Písku. Jak informoval starosta města Michal Čapek, je na něj už zpracovaná studie. „V tomto případě ale půjde o velkou částku, a tak čekáme na vhodnou dotaci, která by nám pomohla s financováním," uvedl starosta. Šarlatský rybník by se měl celkově upravit, odbahnit, zpevnit břehy a do budoucna by neměl dál sloužit jako chovný.

V současné době ho má v pronájmu Blatenská ryba, která ho využívá jako chovný. V minulosti se řešily i jiné možnosti využití. Například v roce 2017 přišla společnost Wake Pond s vizí využít Šarlák k rekreaci a adrenalinovým vodním sportům. Z nápadu však sešlo. V roce 2022 se zde podařilo umístit pobytové molo, které vniklo jako jeden z vítězných návrhů druhého ročníku participativního rozpočtu. Má sloužit lodním modelářům, v létě plavcům a v zimě bruslařům.