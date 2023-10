/ROZHOVOR/ Oblíbená pop-punková kapela z Kutné Hory letos opouští velké haly a vrací do menších legendárních klubů a kulturních domů. V rámci svého Oldschool tour Rybičky 48 navštíví také jižní a západní Čechy. Mejdany, které kluci dělali před 20 lety, kdy na české scéně začínali, tak mohou zažít lidé v Plzni, Českých Budějovicích, Táboře a Jindřichově Hradci.

Oldschool tour zahajuje kapela v sobotu 14. října doma v Kutné Hoře. Čeká ji celkem 10 různých koncertů a čeká ji i narozeninová oslava v pražské Lucerně. V sobotu 21. října v rámci turné zahrají v plzeňském KD Šeříková, týden na to zahrají v budějovické Gerbeře, ve čtvrtek 16. listopadu zamíří do táborského hotelu Palcát a v sobotu 9. prosince jejich hudba ovládne KC Jitka v Jindřichově Hradci.

Deník se ptal členů kapely na podrobnosti letošní šňůry, jak se těší do Plzně a na jihočeské publikum. Na otázky odpovídal zpěvák a baskytarista Kuba Ryba, manažer kapely Martin Řehoř a kytarista Petr Lebeda.

Rybičky 48 míří do jihozápadních Čech, zastavíte se v Plzni, Táboře, Českých Budějovicích i Jindřichově Hradci. Jak jste vybírali tyto lokality včetně konkrétních míst KD Šeříková, Palcát, Gerbera a Jitka?

Kuba Ryba: Vybírali jsme ta místa a města, která nás vždycky nejvíc bavila a kde se nám nejvíc líbilo. Jde o naše top místa, co se kulturáků a větších klubů týče.

Máte k jižním a západním Čechám nějaký speciální vztah?

Kuba Ryba: Západní Čechy jsou jistě krásný. Ale hlavně jde o ta místa, kluby, pořadatele a lidi, co tam chodí.

Kdy jste tu byli naposledy? Máte nějakou veselou příhodu z některých z uvedených míst?

Kuba Ryba: Kulturáky a kluby jsme nejeli přes pět let, takže to bude po pěkně dlouhým čase. No a veselý příběh? Když jsme před více než deseti letech hráli v Táboře v Palcátu společně s Mandrage, tak jsme tam pak pěkně dlouho nemohli (smích). Asi to nebudu úplně popisovat, ale představte si rockstar life a vynásobte to deseti. Pak už se to blíží tomu, co jsme dělali (smích).

Martin Řehoř: Vzpomínám na náš první koncert v Českých Budějovicích v klubu Martys, před zhruba 17 lety. Na koncert tehdy dorazilo málo lidí a my jsme dostali honorář 2 300 korun. Po koncertě jsme šli s fanoušky na bar a začali jej vypíjet, nakonec jsme jen za nás udělali útratu za 6 400 korun a s majitelem klubu jsme se na baru dohodli na další koncert, protože takovou tržbu dlouho neměl (úsměv). Náš další koncert v Budějovicích už byl úspěšný, protože každý z fanoušků z prvního koncertu přivedl své kamarády, aby si tuhle party s námi dali znovu. Takže jsme si koncerty nejen odjezdili, ale i poctivě odpili (smích).

Na jaké vaše kultovní hity se mohou vaši fanoušci a posluchači těšit?

Kuba Ryba: Určitě to bude průřez celými 21 lety kapely. Výjimečně zazní úplně staré songy jako Filmová hvězda, Reality show, Sexuální akrobat nebo Hiphop, kde já hraju na bicí a náš bubeník rapuje.

Na scéně už jste 21 let, vaše písničky si broukají i zástupci mladé generace, kde čerpáte inspiraci a kde berete energii?

Kuba Ryba: Máme obrovskou radost, že už na nás chodí snad všechny generace. Od šestiletých po důchodce. Největší část fans je samozřejmě našeho věku plus minus 10 let. Inspiraci bereme ze života a energii z koncertů.

Proč by určitě neměli čtenáři Deníku vynechat váš koncert?

Kuba Ryba: Jestli nás chcete vidět v nejlepší formě, tak mate teď šanci (úsměv a mrknutí).

Rybičky 48 v západních a jižních Čechách

Sobota 21. 10. Plzeň, KD Šeříková

Sobota 28. 10. České Budějovice, BB Centrum Gerbera

Čtvrtek 16. 11. Tábor, Hotel Palcát

Sobota 9. 12. Jindřichův Hradec, KC Jitka

Co si pod Oldschool tour mají fanoušci představit?

Kuba Ryba: Oldschool tour znamená hlavně to, že se po x letech vracíme ke kořenům. Máme neskutečnou radost, že ten náš cirkus zajímá tolik lidí, že můžeme dělat halové koncerty, vyprodat O2 arenu a hrát ty nejlepší časy na těch největších festivalech, ale někdy je návrat ke kořenům potřeba. Je dobrý vědět, odkud jsme vzešli, a proto se vracíme přesně do těchhle klubů a kulturáků, které máme spojené se spoustou zážitků.

Většina lidí si vás spojuje s pyrotechnickou show, tohle tour se bez efektů obejde?

Petr Lebeda: Jasně, pyro show k nám neoddělitelně patří, ale my chceme na tomhle turné být lidem co nejblíž. Před koncerty se budeme s fanoušky fotit a během vystoupení od nich budeme několik desítek centimetrů. To pro nás bude neskutečně vítaná změna.

Kuba Ryba: Na velkých koncertech jsou mezi námi a lidmi nášlapy a několik metrů prostoru takže, když si na některém z těch koncertů chci skočit do lidí, kvůli zábranám skončím maximálně na zádech ochranky (smích). Umíme hrát i bez pyra. Naopak z té energie, co do vás narveme, budete žít ještě minimálně měsíc (úsměv).

Jako speciální host se objeví kapela Selfish, proč?

Kuba Ryba: Selfish začali hrát pár let před námi a my k nim vzhlíželi. Podle mého byli nejlepší kapelou ve stylu, který jsme tehdy hráli i my. Chodili jsme s bubeníkem Ondrou poslouchat jejich CD na jukeboxu do jednoho kutnohorskýho nonstopáče. A před dvaceti lety jsme měli sen, že by nás jednou vzali na turné. Mezitím Selfish ukončili činnost a je fantastický, že se po deseti letech dají dohromady právě kvůli našemu turné. Máme z toho obrovskou radost a plníme si tím další klukovskej sen.

V programu koncertů je i jméno DJ Vláďa Švec…

Kuba Ryba: Je to Oldschool tour, proto jsme oslovili DJ Vláďu. Ten totiž hrál v disco klubu Jama v Kutné Hoře, kam jsme se chodili před 20 lety po koncertech. Bude to taková retro rocko/diskotéka s hity, na které jsme pařili my. Takže po našem koncertě začne afterparty a my si u starejch dobrejch fláků půjdeme dát drink s fanoušky.

Kde se během turné mimo zmiňované ještě zastavíte? Jaký je plán?

Martin Řehoř: Turné má deset zastávek. Jsou to naše nejoblíbenější kluby a kulturáky, který jsme na začátku našeho fungování objížděli. Startujeme 14. října doma v Kutné Hoře a končíme 13. prosince v Brně. Kromě Plzně, Budějovic, Tábora a Jindřichova Hradce, navštívíme ještě Pardubice, Liberec, Ostravu a samozřejmě Prahu.

V rámci turné zavítáte i do svatostánku české hudby, paláce Lucerna. Čím bude koncert výjimečný?

Kuba Ryba: V Lucerně zahrajeme 22. listopadu, což bude na den přesně 21 let od našeho prvního koncertu. Takže se těšte na kurevskej narozeninovej mejdan (smích).

