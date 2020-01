Místní organizace Českého rybářského svazu Sepekov si vychovává mladé rybáře.

Právě teď se do kroužku mladých rybářů mohou hlásit další zájemci o členství, a to na telefon 607 661 101, kde se dozví i podrobnější informace. Mimo jiné tu mohou především získat první rybářský lístek. Není bez zajímavosti, že v loňském roce tu nachytali mladí rybáři při společných rybolovech 216 ryb, které byly po vylovení a změření vráceny do vody.