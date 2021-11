Rybáře letos potrápily rozmary počasí. "Byl studený květen, chladnější červen, deštivější léto a přírůstky kapra nebyly takové. Hodnotíme tento rok jako lehce podprůměrný, ale kapři nakonec narostli," zhodnotil Miroslav Maleček, vedoucí střediska Sedlice společnosti Blatenská ryba.

Pro čerstvého kapra si přímo na hráz přišly asi dvě desítky zájemců. Během výlovu totiž kilogram kapra vyjde na 75 korun a lidé tak mohou oproti sádkám nebo pouličnímu prodeji ušetřit i desítky korun. Na rybu si počkal i pan Václav z Putimi. "Beru celkem pět kaprů, pro sebe i pro příbuzenstvo, musím všechny podělit. Budeme je jíst hned, dokud je ryba čerstvá. Na výlovy tady v okolí chodím pravidelně," řekl.

Zákazníci většiny rybářství se ale musí připravit na to, že cena vánočního kapra bude o něco vyšší než v loňském roce. "Vstupy do výrobního cyklu kapra se musí projevit. Naše firma už několik let dozadu nezdražovala, ale letos do toho bohužel cenově vstoupilo obilí, které výrazně podražilo, museli jsme proto s cenou nahoru. Cena bude nově kolem sta korun, což je zdražení přibližně o deset korun," zdůvodnil vyšší ceny kaprů Miroslav Maleček.

Na další výlov v píseckém okrese se strakoničtí rybáři chystají už v pondělí 8. listopadu, kdy zatáhnou sítě na Zátavském rybníku.