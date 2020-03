Třeboňští využili teplé počasí ve svém rajónu a jsou oproti jiným letům napřed. Podle Josefa Malechy předsedy představenstva Rybářství Třeboň letos firma počítala pro jarní prodej se dvěma tisíci metráků ryb. Největší množství dodal Opatovický rybník – zhruba 1200 metráků. „Opatovický rybník jsme lovili od pondělí do čtvrtka,“ zmínil Josef Malecha. Šupináči nyní zamíří buď k dalším obchodníkům nebo budou zákazníkům k dispozici v prodejnách společnosti na sádkách Třeboň a Šaloun.

„Teplé počasí nám umožnilo, že jsme výlovy ukončili o čtrnáct dnů dříve,“ doplnil Josef Malecha. Většinu tržní ryby tvoří kapři, ale v sítích se najdou i candáti, amuři, sumci a další šupináči. Před Velikonoci jarní výlovy skončí a potom nastoupí až letní odlovy na plné vodě, které se týkají jen menšího množství ryb a ani se kvůli nim nevypouští rybníky.

Jarní výlovy u příslušníků Petrova cechu jsou zpravidla rozděleny na tržní rybu určenou k prodeji a takzvanou mladou rybu, která se jen přesazuje do nádrží, kde má dospět.

V Rybářství Nové Hrady letos chtějí přestěhovat do nových bydlišť půl milionu kusů násady. Podle ředitele Lubomíra Zvonaře to budou ryby od deseti dekagramů do půl kila. „Násady jsme začali lovit od pondělka. Nechtěli jsme je dávat do hladových rybníků,“ uvedl Lubomír Zvonař a vysvětlil, že bylo třeba počkat, až se po zimě trochu oteplí voda a nabídne dostatek přirozené potravy pro mladé šupináče.

„Násady je dostatek a je v dobré kondici,“ doplnil Lubomír Zvonař. Vzápětí ale upozornil na nepříjemné létající pytláky. „Trápí nás kormoráni. Snažíme se je vypudit,“ konstatoval Lubomír Zvonař. Od příštího týdne začnou Novohradští lovit větší kapry o váze 1,5 – 2 kilogramy, kteří jsou určeni do sportovních revírů a nádrží Českého rybářského svazu a Slovenského rybářského svazu.

Jarní finále pak přijde 10. dubna. „Před Velikonocemi nás ještě čeká výlov větších ryb na prodej o svátcích,“ řekl Lubomír Zvonař a připojil, že na pulty na sádkách ve Štiptoni a pro další obchodníky chystají asi tisíc metráků ryb.

Pokud se týká výhledu na letošní rok, obávají se rybáři dalších problémů způsobených nedostatkem vody. Po mimořádně příznivém loňském roce už zase chybí. Novohradským třeba část nádrží po podzimních výlovech natekla jen do 80% a na Suchdolsku jsou některé rybníky dokonce i na 40% ideální hladiny.