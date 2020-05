Více než 150 růžových kol už si lze půjčit přímo v ulicích Českých Budějovic v rámci projektu REKOLA Bikesharing. Účastníkem projektu se může stát každý jednoduše přes internet či aplikaci v mobilním telefonu. Za menší poplatek se tak dá jezdit po městě, aniž byste museli mít vlastní bicykl.

Podle koordinátorky rekol pro České Budějovice Anny Šlechtové jsou růžově natřené stroje k dispozici zájemcům už od roku 2015. Myšlenku podporuje i radnice. Letos například nabídne podle náměstka primátora Ivo Moravce dalších 32 míst na stojany pro kola. Budou samozřejmě sloužit všem cyklistům. Od léta budou stojany nově například v Krajinské ulici č.43, U Černé věže č.26, u hlavní brány Výstaviště, U Lučního jezu, v Dubenské ulici, na sídlištích Máj a Vltava, U Zelené ratolesti i na Lannově třídě. „Původně město uzavřelo smlouvu se společností REKOLA Bikesharing na šest pozemků,“ říká Ivo Moravec a připojuje, proč radní schválili nová místa. „Nabízíme tak další možnosti, které možná zvýší počet lidí na kolech,“ vysvětluje Ivo Moravec s tím, že by to mohlo zmenšit počet lidí v autech.

Do práce na kole

Cyklistika je na jihu Čech oblíbeným druhem dopravy a svědčí o tom i zájem o akci Do práce na kole. V pěti jihočeských městech – Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Táboře, Strakonicích a Třeboni, se letos přihlásili zájemci do projektu Do práce na kole. Podle mluvčí projektu Anny Kociánové je to například v Českých Budějovicích 531 zapsaných účastníků. Soutěží se o to, který kolektiv najede za květen nejvíce kilometrů.

V Českých Budějovicích přitom mohou lidé cestovat po městě nejen vlastními koly. Díky dlouhodobé spolupráci s českobudějovickou radnicí si lze zapůjčit přímo v ulicích jihočeské metropole už na 150 rekol v charakteristické růžové barvě.

Letos jsou podle koordinátorky projektu pro České Budějovice Anny Šlechtové postupně dávány do provozu i nové bicykly pořízené díky dotaci. „Mají praktičtější košíky, silnější světla a dokonce tři převody. Uživatelé je v mapě snadno poznají podle ikonky u které je hvězdička. Hvězdička značí právě kolo s přehazovačkou,“ říká Anna Šlechtová a připomíná, že uplynulá zima byla první, ve které bicykly nepřerušily provoz a nebyly staženy z ulic.

Společně s radnicí se nyní chystají i nová místa pro stojany na kola, které by sloužily všem cyklistům. „Celkem jde o čtyři sta stání, některá jsou již zrealizovaná, ale většina na realizaci čeká,“ uvedla Anna Šlechtová.

Rekola tento rok jezdí v Českých Budějovicích a na Včelné. Loni na zkoušku fungovala v Písku a radnice nyní zvažuje, jestli vypíše výběrové řízení, na jehož základě by projekt mohl ve městě nad Otavou pokračovat.