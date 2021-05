Zákazníci navíc musí být testovaní, mít ukončené očkování proti koronaviru nebo potvrzení o prodělání nemoci. Hostinští je sice kontrolovat nebudou, může ale přijít hygiena nebo policie.

Přestože začátek týdne přinesl spíše nižší teploty, zamračenou oblohu a občas i dešťové kapky, na zahrádkách prázdno nebylo. Už od brzkého rána zákazníci seděli na předzahrádce Café - baru U Fontány na píseckých Bakalářích. "Chystali jsme se na opětovné otevření a bylo to pro nás vysvobození. U nás to není ani tak o penězích, jako spíše o tom, že člověk nějak funguje a má najetý nějaký režim. Vůbec ale netušíme, jak to bude a jestli lidé znovu začnou chodit," říká Luděk Mařík, provozovatel kavárny a baru. Podle svých slov je rád, že osobně nemusí kontrolovat své zákazníky. "Myslím si, že i lidé jsou v současné době zodpovědnější a nechodí do společnosti, pokud by byli nakažení," dodává. Zákazníci se otevření svého oblíbeného podniku už nemohli dočkat. "Připravoval jsem se na otevření už dva týdny a sedím tady od rána. Jsem naštvaný, že tohle vůbec bylo, považuji to za likvidaci podnikatelů. Test samozřejmě mám, co mi zbývá," stěžuje si zákazník Aleš Pavelka.

Na spuštění předzahrádky se pečlivě chystali také v restauraci U Reinerů v Palackého sadech. "Udělali jsme novou fasádu, nové markýzy, stoly i židle jsme přelakovali, takže jsme připravení a teď jen čekáme, aby chodili lidé a hlavně, aby bylo počasí," těší se majitel restaurace Jiří Marek. Zahrádka před jeho restaurací byla navzdory počasí z poloviny zaplněná. "Moc mi to chybělo, zajdeme na zahrádku i třikrát do týdne po práci za odměnu. S jarem ožívá park zelení a láká to ven," neskrývá radost zákaznice Dagmar a její kamarádka Markéta dodává. "Bez přátel a lidí kolem to celkově nebylo ono a zůstávaly jsme spíše zavřené doma."

Pandemie si ale vybrala svou daň a zákazníci někde musí počítat s tím, že si za posezení na zahrádce mírně připlatí. "Museli jsme zdražit přibližně o šest procent, protože vstupní náklady jsou vyšší. Zdražily jak suroviny, tak energie," vysvětluje restauratér Jiří Marek a slibuje, že zákazníci například díky občasným zvýhodněným cenám piva určitě nepřijdou zkrátka.

Vnitřní prostory restaurací zatím dál zůstávají uzavřené. Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by se ale mohly dočkat otevření pro zákazníky v první polovině června.