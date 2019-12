Rekonstrukce Zeyerovy ulice, letního kina či šaten v městském sportovním areálu, vybudování dvou retenčních nádrží v osadě Mlaka nebo víceúčelového hřiště ve Smrkovicích. To jsou jen některé ze zásadních investic, které chystá Písek na příští rok. Rozpočet na rok 2020 schválili zastupitelé na svém posledním jednání po dlouhé diskuzi.

Předpokládané investiční výdaje se plánují ve výši 257 milionů korun. Jejich podíl tak meziročně klesl o téměř deset procent. „Rozhodně to ale neznamená, že nepočítáme s investicemi,“ uvedla starostka Eva Vanžurovás tím, že investovat se bude především do vodohospodářského majetku, a to bezmála 100 milionů korun. Pokračovat se bude také v rekonstrukcích a stavebních úpravách škol.

Několik protinávrhů k rozpočtu dal zastupitel Josef Soumar (Piráti). Požadoval vyjmutí osmi milionů na vybudování nádrží v osadě Mlaka, 2,5 milionu na parkoviště u lyžařského svahu či půl milionu na parkování u Trojice. Částku na rekonstrukci letního kina chtěl snížit z 20 na 12 milionů a na parkoviště na Hradišti z 1,5 milionu na 500 tisíc. Jeho stranický kolega Martin Brož chtěl zahrnout do rozpočtu dva miliony na útulek pro kočky. Ani jedna z připomínek neprošla a rozpočet byl schválen v původním návrhu.

Návrh rozpočtu na rok 2020 zahrnuje příjmy a výdaje ve stejné výši 876 520 000 korun.

Zůstatek na účtech města k 18. listopadu činil 484 387 329 korun, což je zhruba o 35 milionů více než před rokem.