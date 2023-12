Písek počítá v příštím roce s investicemi za rekordních 600 milionů korun. Rozpočet schválili zastupitelé na svém posledním jednání. Dvě největší akce přesahují stomilionovou hranici. Stavba domova pro seniory v Sovově ulici, na kterou je příští rok vyhrazeno 148 milionů, se drží mezi nejzásadnějšími investicemi roku opakovaně. Celkové náklady se šplhají na 230 milionů korun, z čehož téměř osmdesát milionů kryje dotace. Hotovo by mělo být ve druhé polovině příštího roku.

Se 128 miliony se pro rok 2024 počítá na přístavbu nového křídla ZŠ T. Šobra. Zde se mají pohybovat celkové náklady kolem 330 milionů, z čehož je 160 milionů dotace. Hotovo má být začátkem roku 2026. V příštím roce se má také dokončit rekonstrukce budovy bývalé knihovny na Alšově náměstí. Rozpočet příštího roku na ni vyčlenil 37 milionů korun.

Naopak teprve zahájit by se mohla výstavba nového bazénu pod lesnickou školou, kterou zastupitelé prohlasovali teprve začátkem listopadu na svém mimořádném jednání. V rozpočtu na rok 2024 je na bazén připravena částka 48 milionů z celkových předpokládaných 600 milionů. Na konverzi bývalé vodárny na kemp se počítá se čtyřiceti miliony. Celkové náklady první etapy jsou 68 milionů, z čehož je 28 milionů korun dotace.

Jak dále vyjmenoval místostarosta Písku Josef Soumar, město počítá také s výstavbou cyklostezky z Písku do Semic, na kterou rezervuje 25 milionů korun. Dotace je schválená ve výši 19,5 milionu. „V rozpočtu se opět objevuje stavba skateparku, kterou se nám letos nepodařilo kvůli velkému vytížení specializovaných firem vysoutěžit. Chceme vybudovat i další sportoviště, a to hřiště na sídlišti Jih, které by mělo vyjít na zhruba 4,3 milionu,“ uvedl místostarosta.

Doplnil, že i pro příští rok počítá město s investicemi do vodohospodářské infrastruktury, v plánu je například její rekonstrukce v části Erbenovy ulice za 40 milionů, rekonstrukce vodovodu i komunikace na Husově náměstí či vodovodu v Salátově ulici ve Smrkovicích. Vyčleněno je také deset milionů na projektovou dokumentaci na modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod. Počítá se i s rekonstrukcemi chodníků většího rozsahu, tři miliony jsou vyhrazeny na Rašínovu ulici, pět milionů na Čechovu ulici.

Průměrné investiční výdaje v návrzích rozpočtu za posledních pět let činily 409,7 milionu korun. Ty skutečně realizované dosahovaly jen 283,8 milionu. V průměru se tak podle místostarosty v historii městu dařilo proinvestovat okolo 70 % schválených investic. „Současná doba nahrává velkým investicím vzhledem k nízké poptávce, kterou evidují stavební společnosti, a současně poklesu ceny práce a materiálu,“ poznamenal Josef Soumar.

Rozpočet města by měl dosáhnout na příjmové straně na téměř 1,2 miliardy korun a na výdajové na 1,4 miliardy. Schodek by měl činit 230,4 milionu korun a bude kryt z přebytků minulých let, které byly k 31. 12. 2022 ve výši 583,5 milionu korun.