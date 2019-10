Deníkem oslovení lidé se svěřili, že na Karla Gotta budou vzpomínat v soukromí, na pohřeb do Prahy se ale nechystají.

Rozloučit s Mistrem se naopak vypraví Ondřej Untermüller. Chystá se jak na páteční rozloučení v Paláci Žofín, tak na sobotní zádušní mši v katedrále sv. Víta. „Už mám koupené jízdenky,“ řekl s tím, že coby dopravní prostředek zvolil autobus. Lístky si ale raději pořídil s předstihem. V pátek už by takové štěstí sehnat je mít nemusel. Jak totiž informovali autobusoví dopravci, volných lístků je poskrovnu.

BEZ ZPOŽDĚNÍ

Co se týče vlaků, tak tam ta situace podle Radka Joklíka z tiskového oddělení Českých Drah nebyla zas až tak vážná. „Plní se rychlíky z Prahy, ale to není nic neobvyklého,“ připomněl tiskový mluvčí skutečnost, že v pátek z Prahy na jih míří spousta vysokoškoláků.

Marek Illiaš, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty, dodal, že na pátek ani sobotu nejsou na železniční trati České Budějovice – Praha plánovány žádné uzavírky.

AUTEM POMALEJI

Možné obtíže čekají ty, kteří se do Prahy na poslední rozloučení s Karlem Gottem vydají autem. Podle Ředitelství silnic a dálnic narazí dnes a zítra řidiči jedoucí do Prahy přes Písek u Dasného na kyvadlový provoz s jedním jízdním pruhem. Důvodem částečné uzavírky je stavba nové mýtné brány. Trpěliví budou muset být ale i ti, co pojedou z krajského města do hlavního města přes Tábor. Z důvodu výstavby dálnice v úseku Borek – Ševětín budou muset sešlápnout nohu z plynu. U Votic a Jírovic u Benešova je zase čekají částečné uzavírky na silnici I/3, v Benešově pak úplná uzavírka s objízdnou trasou. Poslední překážku budou muset překonat před Prahou. Kvůli opravě D1 je tu ve dvou úsecích zúžení vozovky.