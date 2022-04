Písek – Prácheňské muzeum chystá na čtvrtek 21. dubna dvě akce. První začíná již ve 14 hodin a jedná se o komentovanou prohlídku výstavou Zaniklý svět na fotografiích Enrique Stanko Vráze. Zájemcům více než sto let staré snímky představí Jan Šejbl z Náprstkova muzea v Praze. Ze světa cestovatelů se návštěvníci mohou rovnou přesunout do světa mužů, kteří si libovali ve zbraních a uniformách. Od 16 hodin začíná přednáška O zcela zapomenutém spolku a trochu o muži, který miloval uniformy. Hovořit bude Karel Klátil, písecký odborník na vojenskou historii. Řeč bude o vůbec prvním píseckém spolku – o ostrostřelcích. Přednáška se pak koná v přednáškovém sále, kam se vchází přes nádvoří bývalé obchodní akademie.

Rašínovu ulici čeká rozsáhlá rekonstrukce

Písek - V Rašínově ulici se bude letos rekonstruovat vodovod a kanalizace. Stávající sítě v délce 340 metrů se budou vměnit nebo překládat, a to převážně v původních trasách. S pracemi by se mohlo podle informací mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové začít na přelomu června a července tohoto roku a jsou naplánovány na dva roky. „Letos se bude rekonstruovat kromě vodovodu a kanalizace také komunikace a obnovy se dočká i zeleň,“ uvedla mluvčí s tím, že práce by měly trvat zhruba sedm měsíců a stát budou podle předpokladů přibližně 31,4 milionu korun bez DPH. Příští rok zde bude E.ON pokládat do země kabely nízkého napětí, které jsou nyní vedené vzduchem. Výkopové práce se budou týkat chodníků, které se budou po dokončení rekonstruovat. Obnoví se také veřejné osvětlení v ulici. „Kanalizační řad v Rašínově ulici je v nevyhovujícím stavu a dochází zde k častým haváriím,“ doplnila Petra Měšťanová. Rekonstrukce se dotkne celé ulici, tedy od křižovatky s Rokycanovou ulicí po ulici 17. listopadu.

Velikonoce v Klukách. Zdobila se břízka a počítala zdobená vajíčka

Písecký komorní orchestr chystá koncert

Písek - Písecký komorní orchestr chystá tradiční velikonoční, resp. povelikonoční, koncert. „V podstatě jsme tento program začali připravovat v roce 2020, nicméně po jedné zkoušce jsme kvůli epidemii koronaviru museli přípravy přerušit. Znovu jsme se pokoušeli o uspořádání téhož koncertu v následujícím roce, ale situace byla velice obdobná,“ uvedla za orchestr Milada Klátilová s tím, že konečně vynaloženou práci završí koncert. V úvodu zazní jedna z nejznámějších operních árií Georga Fridricha Händla z opery Rinaldo v podání sopranistky Dominiky Donigy. Pak zazní dílo Josefa Haydna Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži, které vzniklo v roce 1875 na objednávku katedrály v Cádizu a bylo původně určeno pro velkopáteční rozjímání. Skladba se setkala s velkým ohlasem a Haydn byl požádán o její upravení pro smyčcové kvarteto, později ji ještě přepracoval jako oratorium. Na koncertě mluveným slovem doprovodí jednotlivé části Lenka Ebelová, orchestr řídí Felix Slováček mladší. Koncert se koná v sobotu 23. dubna v 19 hodin v kostele Narození Panny Marie (děkanský kostel) v Písku.

Řidička prorazila vanu motoru. Z auta unikal olej

Písek - V předvelikonočním týdnu řešili strážníci městské policie znečištění pozemní komunikace motorovým olejem na Alšově náměstí, v Jungmannově ulici a na Velkém náměstí. Mělo ho na svědomí řidička z Písku, které z auta unikal olej. Na zpomalovacím přechodovém prahu v Chelčického ulici se poškodila vana motoru auta. Žena to však zjistila, až když se rozsvítila ve vozidle červená kontrolka oleje. Na místo byla přivolána jednotka HZS, která provedla posypání sorbentem. Událost dořešila Policie ČR.

Zloděj v domě, uzavírka i prodej kabinek na plovárně. Co se děje na Písecku?

Písečtí zastupitelé budou řešit peníze i bazén

Písek - Nárůst cen energií u základních škol, navýšení rozpočtu na revitalizaci parku na Husově náměstí či další postup ohledně nového plaveckého bazénu. To jsou některé z bodů, které budou řešit písečtí zastupitelé na svém dalším zasedání. Koná se ve čtvrtek 21. dubna od 13 hodin v kulturním domě.