Domácí hospic Athelas shromažďuje a rozděluje podomácku vyrobené roušky od dobrovolníků z Písku a okolí.

Roušky v Písku shromažďuje a rozděluje hospic Athelas. | Foto: Archiv hospicu

"Dnes se nám zatím sešlo sto jednorázových roušek a pět ušitých. Včera to bylo téměř padesát ušitých, které jsme ihned odvezli do Městského střediska sociálních služeb a do seniorcentra SeneCura. Vše, co nám lidé přinesou, se snažíme hned rozdávat. Není nač čekat," uvedla za hospic Milada Štojdlová.