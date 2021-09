Jeho prezidentem je od poloviny letošního roku bývalý lékař a majitel indických restaurací Menberu Abera. „Jsou mezi námi různí lidé různých profesí. Scházíme se pravidelně každé pondělí. Buď má někdo z účastníků přednášku nebo si pozveme někoho zajímavého a debatujeme. Tématy mohou být historie, technologie, cestování nebo aktuální dění,“ vysvětlil.

Lidé si často spojují organizaci s něčím negativním. „Není to sekta, náboženská skupina a není v tom ani politika. Jsme pouze skupina lidí, kteří chtějí pomáhat tam, kde je potřeba, bez ohledu na sebe,“ vyvrátil mýtus Menberu Abera a dodal, že vlajkovou lodí píseckého Rotary klubu jsou výměnné pobyty mládeže. „Chlapci i dívky ve věku od patnácti do osmnácti let, studující střední škole nás žádají, že by chtěli odjet do ciziny a my jim to zprostředkujeme. Ze zahraničí sem za ně do rodin přijedou jiní. Pro děti je to velká zkušenost,“ řekl Menberu Abera. Výměnné pobyty mládeže ale kvůli pandemii koronaviru více než rok neprobíhaly a pomalu se začínají znovu rozjíždět.

Dalším odvětvím, kde rotariáni pomáhají je charita. „Každý rok ve městě pořádáme vánoční benefiční koncert a jeho výtěžek rozdělujeme do různých organizací. Máme ale i zařízení, kterým stabilně finančně pomáháme. Letos jsme také věnovali 30 tisíc na Moravu po tornádu,“ říká exoticky vyhlížející prezident píseckého Rotary klubu. Sám pochází z Etiopie a moc dobře ví, jak vypadá chudoba. „Vezl jsem do Etiopie do domova pro seniory použité brýle. Z našeho daru tam byli nadšení, protože na takovou běžnou věc, jako jsou brýle nemají peníze,“ popsal Menberu Abera a dodal, že dalšími plány píseckého Rotary klubu je například zasazení stromu u nemocnice, nová lavička nebo pítko.