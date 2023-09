/VIDEO/ Už dávno nastalo období, kdy se na procházku do lesa chodí zásadně s košíkem nebo aspoň taškou v kapse. Letošní houbařská sezona je ale celkem bídná.

Houbařská sezona nepatří k nejlepším, ale rostou. | Video: Lucie Kotrbová

Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst v rozmezí od července do září po vydatných deštích, a to zhruba deset dní po nich. Důležité je též následné teplé počasí. Letos je však extrémní sucho, což se podepisuje i na hojnosti hub. V hustém lese téměř nic není, nejvíc se dá najít na loukách kolem lesů nebo okolo lesních cest, jak potvrdila mykoložka Libuše Kotilová, která organizovala nedávnou výstavu hub v Třeboni. „Houby rostou většinou na hrázkách nebo pak na okrajích lesů, v lesích ale jen sporadicky. Je to dané suchem, protože podhoubí velmi vyschlo. Aby se zachránila houbařská sezona alespoň na podzim, musely by přijít intenzivnější deště,“ uvedla mykoložka s tím, že podle jejích statistik byla podobně mizerná sezona v roce 2015, kdy bylo také velké sucho.

S úrodou hub je to hodně rozdílné podle lokality. Někdo se opakovaně vrací z lesa s prázdnou, od jiných vidíme fotky přetékajících košíků. Osobní zkušenost z uplynulého týdne je někde uprostřed. Dvě procházky kolem lesa přinesly dva košíky, tedy akorát na kulajdu, smaženici a něco málo na usušení.

Jaké jsou vaše zkušenosti s letošní úrodou hub? Posílejte své úlovky na mail redakce.pisecky@denik.cz

Speciál houby bannerZdroj: Deník/Jan Lakomý