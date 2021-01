Málokdy je zima, že se dá běžkovat hned za městem. Běžkaři se shodují, že nejméně dva roky nebyly ideální podmínky. I u Českých Budějovic vzniklo pár pěkných stop. Jejich budování a údržba však podle běžkařky Evy Šmejkalové není jednoduchá. „Dobrá stopa potřebuje promrznout, aby byla pevná. Ale bohužel se najde spousta čtyřkolek a chodců, kteří ji zničí. Proč jít hlubokým sněhem, když tady je pěkná vyjetá stopa, já jedu na čtyřkolce, louka je jen moje,“ přemítá, co se jim honí hlavou.

IDEÁLNÍ PODMÍNKY

Přírodní park Polánka, kterým je zimním rájem pro běžkaře z Táborska i Vysočiny, hlásí podle členky stejnojmenného občasného sdružení Ludmily Dvořákové enormní návštěvnost a ideální podmínky. „Parkoviště v Hartvíkově jsme museli rozšířit. Běžkaři si pochvalují všechny naše okruhy - z Hartvíkova (4 kilometry kolem obce a 10 kilometrů přes Vodici), i desetikilometrový okruh u Smilových Hor a šestikilometrový okruh mezi Oldřichovem a Slapskem,“ informovala.

Zde mají jiný problém, museli opustit úpravu tras v lese na silničkách. „Tam jsme dosahovali nejkvalitnější stopy. Bohužel Lesy ČR nám sdělily, že po dobu trvání kůrovcové kalamity budou všechny hlavní cesty na Polánce stahovat,“ vysvětlila.

AUTA I ČTYŘKOLKY

Na Šumavě je od minulého pátku podle Pavly Nývltové z Regionální rozvojové agentury Šumava přes 100 kilometrů lyžařských tras. „Obce jako udržovatelé tras po zkušenostech z uplynulého víkendu nabádají lyžaře k ohleduplnosti a dodržování pravidel ve stopě. Jako je nebruslit ve stopě pro klasiku, zákaz pěší chůze a psů ve stopě, dokonce jsme zaznamenali, že stopu ničí i auta a čtyřkolky - nejspíš jako náhrada za vleky,“ popsala zkušenost z praxe.

U nejvíce frekventovaných stop mají parkoviště dostatečnou kapacitu. Lyžaři mají množství různých nástupních míst do stopy a s tím spojenou i možnost parkování na menších parkovištích nebo přímo v obcích. Při vyšším nárůstu turistů se mohou parkoviště zahltit, což na území Národního parku Šumava může být problém v rámci ochrany přírody,“ míní.

Jak sdělila ředitelka hornoplánského kulturního a informačního centra Lucie Roubínová, i v Horní Plané a jejím okolí jsou běžkařské stopy upravené. „Občas se setkáme s tím, že lidé zaparkují až do stopy nebo v nich jdou a podobně. Ale naštěstí to není příliš častý jev,“ podotkla.

V TERÉNU MÁ INFORMÁTORY

O trasy o délce asi třicetikilometrů se zde stará přes 15 let rolbař Milan Mráz z Horní Plané. Dle jeho slov stav protažených stop vždycky záleží na počasí. „Snažíme se protahovat hlavně na víkend, kdy přijíždí nejvíce lidí,“ sdělil, že s úpravou začali ve čtvrtek 7. ledna.

Když je potřeba trasy udržují i v pondělí a ve středu. „V pondělí ani v úterý jsem nevyjížděl, návštěvnost po víkendu klesla a ani nenapadl sníh, spíše mrzlo. Mám v terénu své zvědy, které mě informují, zda bude rolba potřeba,“ prozradil.

Rolbou dělá klasickou stopu i koberec na tzv. bruslení. „Aktuálně jsou protažené všechny stopy a pěkně přemrzly, pochvaloval si je jeden ze známých,“ řekl. Sám občas rád do stopy vyrazí, aby ověřil kvalitu své práce. "Když napadne ještě tak deset patnáct čísel, bude to ideální stav," míní Milan Mráz.

I JEZDCI NA KONÍCH

S ničením stop se setkává každoročně. „Není to až tak rozšířené, ale pravidelně se s tím setkávám. Někdy to dělají lidé i nevědomky z neznalosti," vysvětlil. "Občas stopu někdo přejde, přejede na skútru, autem či čtyřkolce, ale většinou se přijde na to, kdo to byl. Jsme malé město," dodal zkušený rolbař. Letos musel vyhánět i neukázněné jezdce na koních. „Načapal jsem nějaké holky s koněm, které regulérně šly stopou, ale nechápu proč? Viděl jsem i pár lidí, kteří stopou šli pěšky na túru, protože se jim asi nechtělo jít hlubokým sněhem,“ podotkl.

Upravovat trasy pro běžkování je podle něj nejlepší v noci nebo brzy ráno. „Je tam klid, nikdo tam není. Není práce, ale spíše takový koníček. Na užívací dobu přes den se tak stopa připraví a vydrží až do večera,“ shrnul Milan Mráz.

Horní Planá má dvě rolby a dva rolbaře, když je potřeba jezdí i pro obec Černá v Pošumaví. „Vše je o domluvě, když je třeba protahujeme i u nich. Rolba jako taková jede asi desetikilometrovou rychlostí v hodině,“ zmínil, že svůj okruh zvládne za 4,5 hodiny.