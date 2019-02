Protivín - Protivínský vlastivědný klub se sešel letos poprvé 24. ledna na svém 38. setkání. Tentokráte se zabýval pátráním po historii rodu. Co dělat, aby se drahocenné informace o rodu a rodině zachovaly? Aby je nerozvály vichry úklidů, stěhování, životních proměn?

Slova se ujala Helena Mašindová, která nejprve popsala, jaká rodokmenová schémata si můžeme při svém rodopisném pátrání zvolit.

Nejpřirozenějším počátkem každého rodokmenu je pro nás vývod z předků (vzestupný diagram). Vychází z nejmladšího člena, jeho nejbližší příbuzní jsou v 2. generaci jeho rodiče, ve 3. generaci prarodiče (dědečkové a babičky) atd., v každé další generaci se tedy počet zdvojnásobuje. K předkům 12. generace by to bylo celkem přes čtyři tisíce osob. Rod chápeme jako souhrn všech našich přímých pokrevních předků – jsou to všichni předkové, kteří se podíleli ve sledu pokolení na zplození osoby, pro kterou se vývod sestavuje. Převážná část kolonek však asi zůstane nevyplněna, nebo jen základními daty o místech narození a úmrtí, jmény rodičů, případně někdy údaji o povolání. Přesto však nezaniknou zajímavé skutečnosti ze spletitých osudů předků, které by nenašly místo v klasickém rodokmenu „po meči“, který sleduje jen mužskou linii.

Ještě složitější je vyhotovit rozrod (sestupný diagram). Zahrnuje všechny potomky osoby nebo rodičovského páru, který si zvolíte. Zachycuje příbuzenské vztahy s těmi, kteří nejsou vašimi přímými předky - všechny sourozence, bratrance, sešvagřené příbuzné a j., zahrnuté v běžném hovoru do rodiny.

Každá genealogická příručka radí, že započít se shromažďováním rodopisných podkladů má každý u sebe a ve svém blízkém okolí. Kdo měl v rodině stejně zaujatého předchůdce a ten již zachránil a soustředil doklady, fotografie, články a výstřižky z tisku, které měly vztah k dějinám rodu, má vyhráno. Pradědeček Ing. Mašindové, protivínský lékař MUDr. Křišťan Pokorný, byl členem Rodopisné společnosti, sestavil rodokmeny nejen pro rod Pokorných a Alemannů, ze kterých pocházel, ale i pro staré protivínské rody Pexídrů, Šímů a Böhmů. Je zvláštním zážitkem dívat se dnes, po osmdesáti letech na stejný zápis v matrice. MUDr. Pokorný nemohl sice sledovat zdigitalizované záznamy v počítači jako my, zato mu jistě nedělalo potíž čtení kurentu (švabachu), zápisů v latině nebo němčině, příčiny úmrtí atd. Do rodinné sbírky patří i zajímavé portréty z doby Rakousko-Uherska a první republiky, které jsme měli možnost zhlédnout.

K dalším nejcennějším zdrojům při pátrání po rodové historii patří paměť současníků – výpověď všech, kdo díky svému věku pamatují starší fáze rodových vztahů. Nezbytnou zastávkou při hledání předků je i hřbitov - kromě hledání nápisů a jmen na pomnících projevíme zároveň i úctu k rodu a genům, jimiž nás životní předchůdci obdařili. Ani na hřbitovech však nepřetrvává památka zesnulých zpravidla dobu jednoho, maximálně jednoho a půl století.

Jistě si chceme prohlédnout místa, kde se naši předkové rodili, žili a pracovali a vychovávali další generace. Převážná část starších sídel předků bývá zpravidla na venkově, v městečkách a vesnicích v poměrně úzké oblasti. V dobách před zrušením poddanství se ženili a vdávali jen za místní nebo přespolní partnery. Při pátrání po další linii svého rodu se vypravila Ing. Mašindová do oblasti Železnorudska. Tady na zaniklých mlýnech a pohraničních usedlostech mohla vnímat krajinu svého prapůvodu a vidět ji zcela novým pohledem. S námi se o zážitky podělila a na příkladu své rodiny předvedla, že s podobnými příběhy se můžeme setkat i při hledání našich předků.

Za PVK Helena Mašindová