Situace se mění podle toho, jestli v lékárnách zrovna dostali zásilku nebo na ni čekají, třeba i delší dobu.

"Tablet penicilinu nám včera dovezli asi dvacet krabiček. Sirup pro děti, penicilin, není," konstatoval například lékárník Lukáš Páleník z lékárny v ulici Karla Šafáře v českobudějovických Čtyřech Dvorech. Ohledně antibiotik ještě ukázal na poličku vedle a dodal, že Amoksiklavu mají posledních pět krabiček.

Přijde pár balení

V Dubném na dotaz, jestli se situace v dodávkách léčiv zlepšila oproti posledním měsícům, lakonicky opáčili: "Moc ne." Chybějící antibiotika v podobě zmíněného sirupu pro děti potvrdili například i v lékárně u Mlýnské stoky v ulici U Černé věže v Českých Budějovicích. Na adresu dodávek připojila lékárnice, že tablet penicilinu také třeba přijde jedno nebo několik balení, která vystačí jen pro pár pacientů a potom se zase čeká, jestli něco přijde z distribuce.

Nedostatek některých léků, za který se v únoru pacientům na tiskové konferenci omluvil sám ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, se musí řešit na nejvyšších místech. Například kraj, i když je řada zdravotnických záležitostí v jeho kompetenci, s tím mnoho nezmůže. „Centrálně může zásobení léků řešit jenom vláda, resp. ministerstvo zdravotnictví,“ vysvětlil jihočeský hejtman Martin Kuba. „Kraj v tom nemá žádnou pravomoc a naše krajské nemocnice se pouze snaží v našich nemocničních lékárnách pracovat tak, aby případné nedostatky léků měly čím nahradit, a vzájemně si vypomáhat,“ doplnil Martin Kuba.

Hledající rodiče

Sirup pro děti (penicilin) aktuálně neměli ani v lékárně v Holečkově ulici, ale s tím, že nejsou zaměřeni na dětské pacienty, takže ani jindy je běžně moc nemají. "Sirupy byly, tablety byly," doplnila lékarnice a zmínila, že zásobování ideální není, ale je podle ní o něco lepší v poslední době ano. I tady se ovšem setkávají s rodiči nebo pacienty, kteří hledají, kde by uplatnili recept. "Zkoušejí to. Přijdou osobně nebo volají," potvrdila další aspekt problému.

Nula u distributora

Dlouhodobý nedostatek různých léků, který se v čase mění, ale v podstatě je trvalým jevem, zatím lékárníci v takových rozměrech za poslední desetiletí nezažili. "V takovéhle míře ne, jako to bylo na podzim a teď v zimě," říká Jana Hanousková z lékárny v Ševětíně. "Co nás teď nejvíc tíží je výpadek s penicilínem. Dětský sirup i tablety a tablety pro dospělé," jmenovala lékárnice, co chybí v poličkách za pultem i v dodávkách distributorů. "Slibují dodávky příští týden. Měly by se objevit," doufá Jana Hanousková. Není ale jisté, že zboží dorazí, může to také být později. Už se stalo, že slíbené léky od distributora nakonec nedorazily v předpokládaném termínu nebo množství. Nepříjemná je také nárazovost. V lednu například požadované léky přijdou a pak se zase u distributora v příslušné kolonce objeví nula balení k dispozici.

I do Ševětína, který je spádovou obcí pro široké okolí, přitom volají pacienti nebo rodiče z Českých Budějovic, s nadějí, že by v malé lékárně nakonec mohli uspět… Ze Ševětína zase hlásí dopředu do nedalekého Veselí nad Lužnicí dětské lékařce, se kterou spolupracují, jaká je situace. "Jestli lék máme nebo jestli není," líčí dosud nepoznanou skutečnost Jana Hanousková. Pokud to jde, hledá se potom lék jiný s odpovídajícími účinky. A nutno zdůraznit, že penicilín je lék na předpis, který si nemůže každý pacient koupit.

Čekají i na čípky

Potíže jsou ovšem i s léky bez předpisu. V Ševětíně aktuálně třeba chybí Nurofen čípky, které by ale měly v březnu přijít, nebo Endiaron, kde to je už delší dobu, ale dá se snáze nahradit než antibiotika, byť úplně přímá náhrada není. U léků s volným prodejem ale může ovlivňovat zásobování to, že se lidé chtějí "předzásobit" při hrozbě výpadku a poptávka je pak větší, než by odpovídalo obvyklé situaci.

Pro rodiče je proto návštěva lékárny skoro jako ruleta. Je třeba mít štěstí. "Dnes jsme dostali všechno," řekla před lékárnou ve Čtyřech Dvorech Deníku paní Klára, maminka malé Emmy. "Sinecod kapky jsme ale minulý týden nedostali a malá tablety ještě nedá. Dali nám alternativu. Dětské léky na bolest, co jsme chtěly, naštěstí byly," doplnila rodičovskou zkušenost maminka z českobudějovického sídliště Šumava.

Dodávku urychlili

Ministerstvo zdravotnictví vydalo prvního února tiskovou zprávu, že se podařilo ve spolupráci s výrobcem urychlit dodávky léků ve formě sirupu s obsahem penicilinu pro děti.

Léčivý přípravek bude v lékárnách k dispozici během několika dnů, slíbilo tehdy ministerstvo. „Děláme absolutní maximum pro zlepšení situace v dostupnosti antibiotik, kdy mimo jiné extrémní nárůst spotřeby vedl k nedostatku některých léčivých přípravků. To se postupně daří a situace se oproti minulým týdnům zlepšuje,“ uvedl počátkem února tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Deník chtěl získat také aktuální vyjádření ministerstva, ale v době přípravy článku telefon na tiskovém oddělení nikdo nezvedal a nikdo z ministerstva ani nezavolal zpátky.

Poslední zveřejněná tisková zpráva na webu ministerstva informovala ve středu navečer o tom, že ministerstvo zdravotnictví zkoumá možná řešení nadužívání pohotovostních služeb. Nechystá návrat k plošným poplatkům. Ale chce řešit situaci: "Kdy v současné době dochází čím dál častěji k přetížení urgentních příjmů, což vede ke zhoršené dostupnosti péče pro pacienty s opravdu akutními problémy."