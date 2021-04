Děti se do škol vrátí v pondělí 12. dubna. Zatím půjde jen o žáky prvního stupně. Podle plánu ministra školství Roberta Plagy bude ve školách zavedena takzvaná rotační výuka, kdy se třídy mají střídat po týdnech. Žáci zároveň budou muset ve škole dvakrát týdně podstoupit antigenní test na covid.

Školáci v rouškách. Ilutrační foto. | Foto: Deník / VLP Externista

Na pondělní návrat školáků se chystá také písecká Základní škola Josefa Kajetána Tyla, která v současné době funguje jen pro děti rodičů, pracujících v integrovaném záchranném systému. „Rotace už tady byla, takže si myslím, že ji zvládneme. V současné době jsme dostali do datových schránek pokyny, které studujeme,“ poznamenal Pavel Koc, ředitel této základní školy. Strach z testování dětí prý nemá. „Kantory testujeme již teď. Děti se budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek, bude to za přítomnosti paní učitelky i asistentky. Umožníme také přítomnost rodičům, kteří budou mít zájem,“ dodal. Někteří rodiče školáků s testováním svých dětí nesouhlasí a plánují je do školy raději neposílat. „I pro děti, které zůstanou doma v týdnu bez distanční výuky, se budeme snažit zajistit všechny potřebné materiály. Zatím jsme ale žádnou nevoli rodičů kvůli testování nezaznamenali,“ dodal ředitel Pavel Koc.