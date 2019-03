Písecko – Festival bude pokračovat pod střechou. Letos se uskuteční jen koncert.

Rockem proti rakovině v Ražicích. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

Benefiční festival Rockem proti rakovině už se v přírodním amfiteátru v Ražicích konat nebude. V pátek zprávu zveřejnilo písecké Divadlo Pod čarou, které oblíbený festival pořádá už patnáct let. „Je to pro nás ekonomicky neúnosné. Kapely požadují stále vyšší honoráře a většina vůbec nedokáže zohlednit to, o jakou se jedná akci. My se pak modlíme, aby vyšlo počasí a přišli lidé,“ podotkl ředitel Divadla Pod čarou Miroslav Pokorný. Festival je charitativní a na jeho pořádání se podílejí především dobrovolníci. Výtěžek z festivalové sbírky každoročně podporuje lidi, kteří onemocněli rakovinou. První ročník se konal ještě v Bernarticích jako vzpomínková akce na Míru Málka, kytaristu kapely Naven, který rakovině podlehl. Druhý ročník se uskutečnil v Písku a od třetího se akce konala v Ražicích.