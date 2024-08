K vidění je například nejvýkonnější mlátička na světě CR11, která zvládne vymlátit 160 tun zrna za hodinu (2x – 3x více než zvládnou běžné kombajny). Sklízí přitom plně automaticky, obsluha pouze zvolí typ sklízené plodiny a mezeru mezi rotory a mláticím košem a pak už jen dohlíží, jak mlátička dělá vše sama - jezdí podle GPS, sama se umí otáčet na souvrati, sama si nastavuje mláticí ústrojí.

Takřka bez lidského zásahu může pracovat i traktor CASE IH MAGNUM. Stačí s ním přijet na místo, nastavit hranice pole, prostor pro stání a sednout si k tabletu. Po vydání příkazu traktor pomocí GPS automaticky manévruje kolem překážek, jako jsou ploty a nesklizené plodiny a plní úkol, který dostal. Traktor se vrátí na předem určené místo vykládky po dokončení požadovaného úkolu. Jiné technologie například pomohou přesně určit dobu říje u krav nebo se zapojení umělé inteligence šetrně třídit ovoce. Ta tam je doba, kdy měly počítače k hospodaření na poli či ve stáji na hony daleko.

Jeden z takových příběhů se píše i v Plané u Českých Budějovic, kde česká společnost TERMS a.s. (BUDEX HUB), vyvíjí unikátní technologii. Když marketingová ředitelka firmy Michaela Slavíček představuje projekt Roboton, mluví o revoluci v automatizaci. Tým expertů tu ladí tři prototypy robotů, jež by mohly doplnit lidské síly, které v zemědělství scházejí. Už dnes mají namířeno na nejedno pole. Zjednodušeně řečeno, stačí, když zemědělec s manuálně ovládaným robotem při prvním použití objede pole a pak už ho může nechat pracovat samostatně. Úkoly, které má robot v daném perimetru provádět, mu zadá přes aplikaci v mobilu, tabletu, počítači nebo přímo na stroji.

close info Zdroj: Foto: se svolením projektu Roboton zoom_in Velmi sofistikovaný robot vyvíjí tým expertů v Plané u Českých Budějovic.

A nemusí se bát, že by stroj zabloudil, naboural nebo zpustošil nějakým neopatrným manévrem úrodu. „Bezpečný pohyb zajišťuje GNSS navigace, kamery, lidary a pokročilé algoritmy. Roboton kolem sebe vidí, umí se vyhnout překážce, ale zná i pěstební postupy a rozpozná plodinu od plevele,“ vysvětluje Michaela Slavíček. „Naši roboti dokáží díky nejmodernějším senzorům a autonomnímu řízení samostatně provádět zemědělské úkoly, pohybují se na centimetry přesně. Při precizních operacích ramenem jsme schopni podle kamerou snímaného obrazu upřesňovat pohyb na milimetry.“

Roboton už teď zastane spoustu práce, a to ještě jeho vývoj není zdaleka u konce. „Umí si připravit půdu, zvládne setí, pletí, okopávání, hnojení, může zalévat, a to velmi sofistikovaně. Zaměří se se zálivkou na konkrétní místo a konkrétní plodinu, vodu dodá jen jí a nezalévá plošně i plevel nebo prázdná místa. Tím šetříte vlastně i na pesticidech, které by jinak byly třeba na likvidaci plevele. Díky skenování prostoru, kde pracuje, umí robot rozpoznat kulturní plodinu od jiných rostlin. Už jsme ho naučili ředkvičky, saláty a zelí, teď nově ho učíme na dýně, záleží na tom, co zemědělec chce pěstovat. Nejen, že pak rozpozná, co má opečovávat, do budoucna by mohl umět i vyhodnotit kondici rostlin a navrhnout případné řešení,“ nastiňuje Michaela Slavíček.

Chcete vidět obří stroje, které k práci na poli už nepotřebují člověka?

Víte, co na Živitelce ochutnal prezidentský pár?

A jak legendární výstava vypadala před desítkami let? Vše se dozvíte ZDE close info Zdroj: Deník zoom_in

Podle toho, co je na poli či ve skleníku zrovna potřeba dělat, může zemědělec měnit pestrou paletu nástrojů, se kterými pak robot pracuje. Má možnost připojení různých tažných zařízení, nádrží, solárních panelů. Právě ty jsou jeho další výhodou. „Roboton funguje bez fosilních paliv, pouze na elektřinu, kterou si sám vyrábí z fotovoltaických panelů. Dokonce vyrobí víc energie, než při základní činnosti spotřebuje. Použitím takového robota jsme schopni ušetřit až 400 litrů nafty ročně,“ zmiňuje šéfka marketingu.

A co by měl robot umět podle názoru samotných pěstitelů? Nejčastěji s nadsázkou zmiňují, že by potřebovali měnit počasí. To není do určité míry utopie, Roboton může alespoň na změny počasí reagovat, a to i s předstihem. „Dnes, když málo prší a je potřeba závlaha, na základě dat, která mu zadáme, ví, kde má zalévat, jak často a kolik vody má použít.. Výhledově chceme, aby měl meteostanici a aby uměl předpovědět počasí a podle toho si naplánoval činnosti. Když bude vědět, že má od zítra týden pršet, sám rozhodne, že nemá smysl dnes večer zalévat,“ přibližuje Michaela Slavíček situace, které by měl Roboton v budoucnosti sám umět vyřešit.

close info Zdroj: Foto: se svolením projektu Roboton zoom_in Velmi sofistikovaný robot vyvíjí tým expertů v Plané u Českých Budějovic.

Jihočeský vynález dosud pracoval a učil se novým dovednostem převážně v testovacím skleníku a na testovacím políčku. Teď by ho vývojáři chtěli vyslat do skutečných podmínek. „Hledáme nadšené farmáře, zelináře, kteří by chtěli na vývoji spolupracovat. My bychom jim robota na část sezony půjčili, aby si ho vyzkoušeli a společně bychom jeho schopnosti mohli vylepšovat. Spouštíme spolupráci s prvními zemědělci, kteří by ho mohli začít využívat na některé práce. V roce 2026 už ho chceme nabízet buď formou pronájmu, anebo už na předobjednávky,“ naznačuje Michaela Slavíček plány.