Třiatřicet let mu denně v práci dělá společnost „kulatá lopata“. Robert Dušek z Prachatic je řidičem autobusu a to z něj nakonec udělalo milionáře. Před asi měsícem se od vedení firmy ČSAD Autobusy České Budějovice dozvěděl, že odjezdil dva miliony kilometrů bez nehody. Včera mu na prachatickém autobusovém nádraží blahopřáli šéfové i policisté.

Valnou většinu kilometrů najezdil „Pan šofér“ na trase směrem na Sušici, Klatovy a Plzeň. „Tam jsem jezdil sedmadvacet let. Pravda občas nějaký ten zájezd,“ popisuje s tím, že poslední půlrok jezdí na linkách do vesniček v okolí Lhenic. „Já říkám, že jezdím okolo komína,“ směje se a na otázku, zda má svou oblíbenou trasu, ujišťuje, že je to vlastně úplně jedno. „Úzké silnice jsou tady v okolí všude. Kam mě pošlou, tam pojedu,“ dodává milionář Robert Dušek, který pochází ze severní Moravy. Další tisíce kilometrů má ujeté ve vlastním autě, čtyřikrát do roka jezdí navštěvovat moravskou část rodiny.

Po více než třech desítkách let za volantem Roberta Duška práce pořád baví. „Je mi pětašedesát, ale do důchodu se zatím nechystám, pořád mě to baví. Když bude sloužit zdraví, rád bych jezdil dál,“ uzavírá.