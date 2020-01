V pondělí 13. ledna začne další etapa výměny parovodu za horkovod a s ní spojené uzavírky. V centru se budou dopravní omezení týkat Komenského ulice. Neprůjezdný bude úsek před poštou mezi křižovatkami s ulicemi Prokopova a Žižkova. „Obě tyto křižovatky zůstanou ve směru neuzavřených ulic průjezdné,“ informoval Tomáš Květoň, vedoucí oddělení dopravy a silničního hospodářství MÚ Písek.

Další omezení bude v Hradišťské ulici, a to v úseku od Domu dětí a mládeže Písek přibližně po křižovatku se Zeyerovou ulicí. Po dobu uzavírky bude provoz v této lokalitě veden jednosměrně, a to ze Švantlovy ulice směrem k plaveckému bazénu a dále Kocínovou ulicí do Gregorovy ulice. „V opačném směru, tedy od Bakalářů směrem k plaveckému bazénu a dále do Hradišťské ulice, bude průjezd zakázán,“ poznamenal Tomáš Květoň.

Uzavřené bude od pondělí také veřejné prostranství na Výstavišti v blízkosti Sportcentra. Všechna tři omezení potrvají zhruba do poloviny dubna. Následovat budou další lokality.

Uzavírka na Výstavišti se dotkne pouze chodců. Půjde o úsek od tenisové haly (Sportcentrum Písek) po ZŠ Cesta. Chodci směřující z Výstaviště k fotbalovému stadionu se na stezku podél Otavy dostanou pouze kolem ubytovny u zimního stadionu.

V dalších měsících pak budou postupovat práce v Komenského ulici a v létě se začne pracovat také v Chelčického ulici. Náročná akce čeká Zeyerovu ulici.

Přechod parovodu na horkovod dělá Teplárna Písek. Práce jsou rozdělené do několika etap. Provádí je společnost SYSTHERM, s. r. o.