Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude od pondělí 24. května do 4. července jednosměrně průjezdná část Harantovy ulice, a to v úseku od Rokycanovy ulice po Mírové náměstí.

Dopravní omezení se chystají v Harantově a Rokycanově ulici. | Foto: město Písek

Průjezdná bude jen ve směru na Mírové náměstí. Dopravní omezení se budou týkat i Rokycanovy ulice. Od 24. května do 4. července bude uzavřena část této ulice ve směru od Žižkovy k Harantově ulici, od 14. června do 4. července pak nebude možné odbočit z Harantovy ulice i do horní části Rokycanovy ulice. Úplná uzavírka horní části Rokycanovy ulice až po trať je naplánována od 5. července do 17. října, a to již bez zásahu do Harantovy a spodní části Rokycanovy ulice. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace tady bude probíhat zhruba do konce listopadu.