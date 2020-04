"Řidič osobního automobilu značky Škoda Fabia při sjíždění z dálnice D4 ve směru na Předotice zřejmě nepřizpůsobil rychlost pravotočivé zatáčce, najel do svodidel, které poškodil v celé délce, a skončil s vozem až ve středu nedalekého kruhového objezdu," popsala mluvčí policie Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že ve vozidle byli kromě řidiče další tři spolujezdci.

"Všichni se při dopravní nehodě zranili, jedna z žen bohužel utrpěla vážná zranění a z místa byla transportována vrtulníkem do českobudějovické nemocnice. Ostatní zraněné převezli zdravotníci do písecké nemocnice," dodala.

Podle dalších slov mluvčí náročnou práci na místě dopravní nehody všem zasahujícím komplikoval řidič, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, zasahujícím vulgárně nadával a byl agresivní. "Problémy s pacienty pokračovaly dokonce i v nemocnici, po ošetření a propuštění se měli pokoušet dostat do budovy Zdravotnické záchranné služby, zdravotníci se museli uzavřít v budově a případ oznámili na linku 158. Dokonce měli drze obcházet zaparkované vozy a zkoušet se do nich dostat. Policisté problémy s účastníky dopravní nehody na místě vyřešili a kontrolovali jejich chování a pohyb až do odjezdu vozidlem taxi. Obzvlášť v této době, kdy je služba složek IZS náročnější než kdy jindy, je chování osob, kterým zasahující přijeli na pomoc, opravdu nepochopitelná," sdělila Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že policisté okolnosti případu dále prošetřují.