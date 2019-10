Režisérka Irena Pavlásková natočila nový film Pražské orgie. Do kin jde film 10. října. Do píseckého kina Portyč ho v den premiéry přijede osobně uvést režisérka Pavlásková. Autogramiáda s filmařkou začne v 19.45, promítání filmu je naplánováno na 20. hodinu.

Pražské orgie. | Foto: Archiv CKMP

Film Pražské orgie natočila režisérka Pavlásková podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů. Příběh filmu diváky zavede do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis zakázané knihy. Díky hledání díla se seznámí se svéráznou a nezkrotnou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém. Výstřední spisovatelka Zuckermana přitahuje svou tajemností i děsí bezostyšnou otevřeností. Postupně se proti své vůli stane nejen divákem, ale i účastníkem dekadentního představení, v němž mnozí hrají falešně a nikomu nelze věřit. Zuckermanova pražská návštěva, plná bizarních setkání s podivuhodným uskupením různorodých lidí se brzy stane téměř dobrodružnou a nebezpečnou misí. Zuckerman si nakonec není jistý, kdo je přítel a kdo je provokatér a donašeč. V ohrožení se ocitá nejen Zuckermanova svoboda, ale možná i jeho život.