Zastupitelstvo Písku posvětilo záměr vybudovat v osadě Mlaka dvě retenční nádrže.

Mapa lokality. | Foto: Archiv města

Zastupitelstvo města Písku ve čtvrtek 3. října projednalo investice do vodních ploch, a to jak hotové, tak i připravované. Největší rozruch vzbudilo chystané vybudování dvou retenčních nádrží na Jehnědském potoce u osady Mlaka, proti kterému protestuje skupina místních. Jak už Deník informoval, začátkem týdne se v Klukách konalo veřejné jednání na toto téma. Odpůrci poukazovali především na to, že potok je vyschlý a nebude moct nádrže napájet, že zde žijí chránění živočichové či že stavba naruší ráz krajiny.