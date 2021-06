Dva týdny po otevření předzahrádek se lidé od pondělí mohou posadit také uvnitř restaurací i barů. Přestože vláda avizovala rozvolnění interiérů až na polovinu června, rozhodnutí nakonec uspíšila kvůli verdiktu Nejvyššího správního soudu. Restauratéři měli co dělat, aby se během víkendu na pondělní otevření stihli připravit.

Restauratéři měli co dělat, aby stihli připravit vnitřní prostory na návrat zákazníků. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Zaměstnanci restaurace U Reinerů v Písku pracovali uvnitř po celý víkend. "Začínali jsme čištěním sklepa, pivních tanků, nápojových cest, přípravou výčepu. Čistil se prach, výzdoba na zdech, přestavovaly se všechny stoly a uklízely podlahy. Také jsme měli společnou poradu se zaměstnanci," vylíčil František Šlapák, vedoucí restaurace. Její zákazníci se mohou těšit na zajímavou novinku. "Udělali jsme tu změnu, že nově obsluhují i kuchaři. Co navaří, odnesou hned hostům, aby měli teplé jídlo. Je to takové hezké, když hosté vidí kuchaře přímo u stolu a chválí si to," řekla zaměstnankyně restaurace U Reinerů Žaneta Kokyová a dodala, že podnik zároveň zúžil jídelní lístek na jídla, která si lidé nejčastěji objednávají.