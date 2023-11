Kozlovna U Plechandy odstartovala nabídku svatomartinského menu už ve středu 8. listopadu a pokračuje až do pondělí 13. listopadu. Zákazník si může vybrat ze dvou předkrmů, a to buď farmářskou paštiku s brusinkovým chutney, salátkem a sušenými rajčátky, nebo kachní játra restovaná na chilli a medu s rozpečenou bagetkou. Oba předkrmy stojí po 157 korunách. Jako polévka je v nabídce tradiční krémový husí kaldoun s domácími nudlemi za 67 korun. Hlavní chody nabízí Kozlovna dva, a to husí stehno s červeným zelím a sušenými švestkami za 487 korun nebo grilované kachní prso za 367 korun. Dát si můžete samozřejmě také dezert. Rodinné menu, tedy celou husu, připraví restaurace za 2300 korun. Je však nutné si ho předem objednat.

Od pátku do neděle nachystá tradiční svatomartinské menu také Restaurant Chapelle. V nabídce bude mít husí kaldoun s nudlemi za 129 korun, konfitované husí stehno, pečené zelí se sušenými švestkami a bramborové šišky obalené v restované cibulce za 469 korun či císařský trhanec s jablky a creme anglaise za 149 korun. Cena celého svatomartinského menu zde bude 669 korun.

Svatomartinské hodování chystá od 10. do 12. listopadu také restaurace Ostrov. Paštiku z husích jater s brusinkami a cibulovým chutney včetně rozpečeného pivního chleba si tu dáte za 139 korun a husí kaldoun za 49 korun. Jako hlavní chod se bude podávat pečené husí stehno s bílým a červeným zelím plus dva druhy knedlíku za 449 korun. Dezertem bude lívanec s borůvkovým žahourem a tvarohem v ceně 59 korun.

Kdo si raději připraví pečenou husu doma, může si ji koupit v marketu nebo přímo od chovatelů. Na to je však třeba myslet dostatečně dopředu. Například v Rybářství Nové Hrady začali přijímat objednávky už v polovině září, jak prozradila vedoucí chovu Naďa Hrvolová. „Husy máme, ale k dodání budou až na Vánoce,“ říká. Prodejní cena u novohradských rybářů je 140 korun za kilo živé váhy. Bílé husičky mají váhu od necelých pěti až přes šest kilogramů. V tomto týdnu zde prodávají 100 až 150 hus denně.

Husy, ale také kachny, nabízí v tomto období snad všechny obchodní řetězce. Husa je podle Renaty Podlahové, ředitelky supermarketu Terno v Českých Budějovicích, typickou výjimečnou prodejní záležitostí vázanou na svatomartinské posvícení. „Během ruku v sortimentu převažují kuřata a kachny. Před svatým Martinem u husy skokově naroste prodej. Prodávají se ještě na Vánoce, ale už ne tolik,“ říká Renata Podlahová.

Husu či kachnu mají v nabídce všechny obchodní řetězce.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

V Ternu podle letáku vyjde kilo mražené husy od 8. do 14. listopadu na 169,90 korun za kilo a celková váha hus činí od 3,6 do 4,6 kilo. V Kauflandu zaplatíte od 8. do 11. listopadu podle letáku za kilo chlazené husy s droby 179,90 koruny, v Lidlu od 6. do 12. listopadu za chlazenou husu s droby 179,90 korun za kilo a v Bille dáte podle letáku od 8. do 14. listopadu za kilo chlazené husy 159,90 koruny. V Albertu nabízí kilo chlazené husy za 199 korun a mražené za 159 korun.

Pokud upřednostníte naporcovanou husu, tak například v píseckém Lidlu jsou k mání husí prsa nebo stehna za cenu 359,90 koruny za kilo.

A za kolik se dá husa pořídit v sousedních zemích? Jihočeši mohou zamířit nejblíže hlavně do Rakouska. Tam například prodejny řetězce Hofer ve Freistadtu nebo Bad Leonfeldenu nabízí v letáku husu za 9,99 eur za kilo. Billa v Gmündu nabízí v letáku husí prsa za 14,99 eur za kilo. Například kachna se dá v Normě ve Freyungu podle letáku pořídit za 6,59 eur za kilo.

V Německu nabízí řetězec Edeka husí prsa a stehna za 12,99 euro za kg, celou husu pak za 6,49 euro za kg. Další řetězec Netto má v letáku avizovanou za celou husu cenu 8,33 euro za kg.