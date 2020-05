/JDEME NA JEDNO/ Jedinečné prostředí nabízí restaurace Ostrov v Písku, kterou v létě 2017 převzal Michal Polodna a od té doby se ji snaží neustále vylepšovat. „Prostory byly vybydlené a nevyhovovaly dnešní době, tak jsem se pustil do rekonstrukce jak restaurace, tak kuchyně. Kromě toho jsme udělali tři pokoje jako možnost ubytování,“ připomněl dobu, kdy si restauraci od města pronajal.

Oblíbenou píseckou restauraci Ostrov provozuje od léta 2017 Michal Polodna. | Foto: Archiv M. Polodny

Zdroj: Archiv M. PolodnyModernizace ale pokračuje dál, nyní je na řadě terasa. „Vybudovali jsme dětské hřiště a jsme před rekonstrukcí venkovního občerstvení, stánku i zázemí,“ poznamenal Písečák, který žil dvanáct let v Praze. „Získal jsem tam nadhled, Praha má také ostrov a další podobná místa. Bylo mi smutno z toho, jak to v Písku nefunguje, že je tak úžasné místo v takovém stavu. Když se pak objevila možnost restauraci převzít, viděl jsem v tom určitý potenciál. Je to ale běh na dlouhou trať, aby si lidi zvykli, že to tady funguje,“ zmínil Michal Polodna.