Písecko – Čimelická restaurace Na Hvížďalce a vrážská hospůdka Na Zbrojnici sice ladem neleží, ale jen díky vedení obou obcí. Obě jsou obecním majetkem a čekají na nového nájemce. V případě Hvížďalky to ale může být třeba i jen personál.

Restaurace Na Hvížďalce v Čimelicích. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Čimelický starosta Vladimír Pánek připomněl, že jako bonus nabízejí služební byt. Přesto každý měsíc opakovaně vyhlašují čimeličtí zastupitelé dva nové záměry – jeden na pronájem s podmínkou zachování restauračních služeb a druhý na dva pracovní poměry. Ještě se ale nikdo nepřihlásil.



Provoz restaurace tu zatím po dohodě s vedením obce zajišťují bývalí majitelé manželé Pavelkovi. Konají se tu všechny plesy, divadla, společenské události, vystoupení školáků, ale i veřejná jednání zastupitelů. To tu bude i ve čtvrtek od 19 hodin. Jiný sál v obci není.



Vrážská restaurace Na Zbrojnici je také jedinou hospodou se společenským sálem v obci. Je i jako čimelická restaurace plně vybavená a má EET pokladnu. Obec tu hledá dlouhodobě nájemce, i když cena nájemného je jen symbolická koruna. Provozovatel by si platil jen plyn a elektriku. „Míváme tu patnáct obecních kulturních akcí do roka, ale dělají se tu i soukromé oslavya svatby,“ uvedl starosta Vráže Vladimír Huptych. Dodal, že si zatím na větší akce, jako jsou například plesy nebo výročí obce, sjednávají hostinskou ze sousedního Ostrovce. Menší akce si zařizuje obec sama. V patře je klubovna hasičů, posilovna a sociální zařízení. Uvažují tu i o úpravě jedné místnosti pro případného nájemce hospody na občasné přespání.