Nápad vzbudil velký ohlas. Do pletení a háčkování obří deky se zapojili lidé nejen z České republiky. „Máme čtverce z Vídně, z Londýna, od jedné šikovné paní z Ukrajiny. Dokonce máme přislíbený čtverec až z Kalifornie. Máme zhruba 35 dek a 901 čtverců,“ pochlubila se Kateřina Literáková z Domácího hospicu Athelas s tím, že na jedno zábradlí mostu je potřeba přibližně 60 dek, složených z 1800 čtverců.

Zapojit se může v podstatě kdokoliv. Stačí uplést nebo uháčkovat čtverec o velikosti 30 x 30 centimetrů. Na vzoru ani barvě nezáleží, deka by ale neměla být kousavá. „Výrobek nám pak lidé mohou poslat nebo donést osobně do Domácího hospicu Athelas Písek. Je možnost za námi také přijít do písecké knihovny 29. září v 16:30 nebo pak každé říjnové pondělí ve stejný čas ve 2. patře,“ upřesnila Kateřina Literáková.

Akce vyvrcholí u Kamenného mostu 27. listopadu ve 14 hodin. Symbol Písku by měla obří deka celý pokrýt. Na úvod akce organizátoři slibují překvapení.

Části rekordně dlouhé deky navíc pomohou získat peníze pro hospic Athelas. Deka je totiž sešita tak, aby se dala snadno rozpojit na menší díly. "Bude možné si deky koupit, vydražit anebo jen adoptovat. Deky, které zbydou, od nás dostanou jako dárek naši pacienti, nabídneme je domovům pro seniory, Alzheimer centru a na další místa, kde se z nich budou radovat," vysvětlila Kateřina Literáková a dodala, že výtěžek z aukce a prodeje dek půjde na domácí hospicovou péči o pacienty, jejich blízké, kteří se o ně starají, i lékaře a sestřičky.