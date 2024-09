Rekonstrukce horní části Žižkovy třídy patří v současnosti k největším a technicky nejnáročnějším stavebním akcím města. Práce začaly na začátku května a aktuálně jsou zhruba ze tří čtvrtin hotové. „V ulici se měnily všechny inženýrské sítě, tedy vodovod i kanalizace, elektrické vedení, a to v poměrně velké hloubce, dešťové svody, vpusti či revizní šachty. V současnosti jsou nové sítě uloženy a zasypány, pracuje se už na pokládce povrchu komunikace, rýsují se i první parkovací místa,“ uvedl Josef Soumar.

Místostarosta Písku Josef Soumar informoval, že jeden z hlavních dodavatelů veškerých kamenných výrobků je z oblasti Jeseníků a zasáhly ho povodně. „Kvůli tomu mohou zřejmě nastat problémy s dodávkou materiálu, což by mohlo rekonstrukci mírně protáhnout. Budeme se ale snažit, aby k tomu nedošlo,“ řekl místostarosta s tím, že rekonstrukce by měla být podle původních plánů dokončena zhruba v polovině listopadu.

Město se s dodavatelem stavby dohodlo, že se pokusí aspoň část ulice zpřístupnit ještě před termínem. „Nejdřív by se měla dokončit část křižovatky Žižkovy třídy s Prokopovou ulicí, aby tudy mohli řidiči začít jezdit. Navazovat na to budou práce v úseku křižovatky s Rokycanovou ulicí,“ doplnil Josef Soumar. Postupně by pak měly přibývat další otevřené úseky, aby se zdejší obyvatelé dostali autem ke svým nemovitostem.

Dolní a prostřední část Žižkovy třídy město opravilo ve dvou etapách započatých v letech 2005 a 2007. V ulici byly zrekonstruovány inženýrské sítě, povrch vozovky i chodníků. Poslední etapa v úseku od Rokycanovy ulice po Mírové náměstí byla projektována v následujících letech, ale kvůli různým úpravám, připomínkám obyvatel ulice, které se týkaly zejména zastávek MHD, a průtahům to nebylo možné.

Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno v roce 2016 a po různých odvoláních nabylo právní moci v roce 2019. Následně byl podán podnět k přezkumu Ministerstvem pro místní rozvoj, proti jeho rozhodnutí město podalo rozklad, který byl úspěšný a na jeho základě bylo rozhodnuto ve prospěch města Písek. Poté město zažádalo o stavební povolení, v průběhu stavebního řízení podali odvolání tři účastníci. Platnost stavebního povolení potvrdil letos Krajský úřad Jihočeského kraje a město se tak mohlo do rekonstrukce pustit.