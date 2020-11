Rekonstrukci podle ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jana Štíchy nikdo nehází klacky pod nohy, ale našly se hned další tři důvody, proč potrvá déle. „Oprava měla již finalizovat, nicméně dojde k jejímu prodloužení, konkrétní počet dnů aktuálně řešíme,“ vysvětlil za investora, kterým je Jihočeský kraj.

Karanténa i další poškození

Pracovníci zhotovitelské firmy se dle jeho slov nevyhnuli karanténě v souvislosti s všudypřítomným onemocněním covid-19. „Druhou událostí bylo objevení více poškozených podélníků, které byly zjištěny až po rozebrání konstrukce mostu,“ dodal Jan Štícha s tím, že několik rezervních kusů měli pracovníci v záloze, ale další čtyři kusy museli tesaři sehnat.

Třetí příčinou zpoždění bylo nepříznivé podzimní počasí. „Částečně se podílely ne zcela ideální klimatické podmínky,“ doplnil, že říjen byl bohatý na srážky a komplikoval práci na stavbě.

Nátěr přijde na jaře

Dle sdělení Jana Štíchy se nyní dodělává vozovka z jednotlivých mostin, pracovníci jsou asi v polovině unikátní technické památky. „Následovat bude instalace obrub. Dřevo je už před montáží ošetřeno a další chemické ošetření proběhne na jaře,“ upřesnil.

Nad rámec původní zakázky podle jeho vyjádření navíc obnoví také antikorozní nátěr táhel mezi řetězy a mostovkou. „Nicméně k tomu dojde s ohledem na počasí zřejmě rovněž až na jaře,“ uzavřel Jan Štícha.

Celková uzavírka v místě rekonstrukce se tak protáhne určitě do prosince.

Stádlecký most byl postaven Vojtěchem Lannou podle návrhu Bedřicha Schnircha. Od roku 1848 do roku 1960 překlenoval Vltavu u Podolska na obchodní cestě z Bavorska do Haliče. Jeho existenci ohrozila stavba Orlické přehrady, proto byl rozebrán a přemístěn do údolí řeky Lužnice, kde funguje od roku 1975 do dnes. Stádlecký most je národní kulturní a technická památka. Jedná se o jediný dochovaný empírový řetězový most v České republice. Nyní už se nacházel v havarijním stavu, protože dřevěné mostiny napadla dřevokazná houba. Rekonstrukce už má v pořadí druhé zpoždění, první trvalo více než půl roku, protože kvůli kůrovcové kalamitě se nedařilo sehnat v Čechách množství dubového dřeva. Na opravdu padlo asi 700 vzrostlých stromů pocházejících až z Chorvatska. Investice má Jihočeský kraj stát kolem 10 milionů, původně hotovo mělo být do konce listopadu.