/VIDEO/ Téměř tři roky trvající rekonstrukce hlavní budovy vlakového nádraží v Písku je u konce. Na ní by měla v blízké době navázat oprava nástupiště, které se má stát bezbariérovým, a úprava přednádražních prostor.

Rekonstruovaná budova vlakového nádraží v Písku. | Video: Lucie Kotrbová

Nádražní budova má zpět svou historickou podobu a zároveň nabízí modernější a komfortnější zázemí pro cestující. Rekonstrukce za téměř 66 milionů trvala 898 dnů, tedy podstatně déle, než se původně počítalo. Jak vysvětlil Tomáš Votava, generální ředitel zhotovitelské společnosti Edikt, hlavním důvodem byl neočekávaný stav stávajících konstrukcí a vůbec rozsah rekonstrukce objektu. „Není to na první pohled vidět, ale objekt je celý podsklepený a narazili jsme na značné technické komplikace, se kterými jsme se museli vypořádat. Nevyhnuli jsme se zásadním změnám v projektu," uvedl Tomáš Votava. „Náročnější je to také v tom, že se jedná o historickou budovu a my navazujeme na všelijaké opravy uskutečněné v minulosti," dodal s tím, že narostly také předpokládané náklady.

Rekonstrukce zahrnula úpravu a zateplení fasády a její doplnění o ozdobné prvky, vyměnila se okna a dveře a budova dostala novou střechu z alpské krytiny. Místo přístavku vzniklo parkovací stání, chodník a zatravněná plocha.

V přízemí, které slouží především k zajištění provozu a služeb pro cestující, došlo ke změně dispozic včetně přesunu veřejných toalet. Z vnější strany budovy se přestěhovaly dovnitř. V nové odbavovací hale vznikly nové pokladny pro dva dopravce a zázemí pro zaměstnance. Obnovou prošla i dopravní kancelář. Cestující mají k dispozici nový informační systém.

Zdroj: Lucie Kotrbová

V prvním patře se zrekonstruovaly bytové jednotky a podkroví budovy, které je stavebně připraveno pro budoucí komerční využití.

Jak během úterního slavnostního otevření prozradil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, na rekonstrukci budovy má navázat oprava nástupiště, které se stane bezbariérovým. Začít by se mohlo v roce 2025. Podle informací Správy železnic má nyní také navázat město Písek úpravou přednádražních prostor společně s rekonstrukcí dopravního terminálu.