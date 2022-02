Úpravy stávajících objektů by měly začít už v březnu nebo dubnu a hotovo bude do devíti měsíců. „Akci jsme vysoutěžili za 22,1 milionu korun bez DPH, to je méně, než jsme předpokládali,“ řekla starostka Eva Vanžurová. Dodavatelem stavby bude firma ROBRO, která městu předložila nejvýhodnější nabídku.

Letní kino v průběhu rekonstrukce dostane nové zázemí pro vystupující, pódium, plochu s lavičkami, ale také nové toalety a oplocení. Předmětem veřejné zakázky bude zároveň vybudování ocelového přístřešku v horní části hlediště o ploše 265 m2, rekonstrukce promítárny a jejích bočních podzemních traktů. Počítá se i s odstraněním mobilního kiosku, který ve zhruba ve stejném místě nahradí nový objekt pro občerstvení a pokladnu.

V rámci stavebních úprav budou také kompletně zrekonstruovány stávající zpevněné plochy v areálu.

Areál je v provozu od roku 1968 a v současné době už nesplňuje nároky svých návštěvníků. Budovou navíc v roce 2002 prošla velká voda. "Letní kino je daleko za hranicí živnosti. Při akcích se do areálu musí umisťovat mobilní toalety, pódium už dávno neodpovídá standardům i plátno je špatné. Museli jsme sundat střechu, aby neohrožovala návštěvníky a funkční není dokonce ani oplocení, které se zdá na oko dobré," vysvětlil už dříve místostarosta Ondřej Veselý a dodal, že by byla škoda letní kino v Písku nezachovat. "Pravidelně se umisťuje mezi nejlepšími pěti v návštěvnosti v republice a je to jediná větší letní scéna, kde se dají dělat koncerty. V zahradě kulturního domu je to sice hezké, ale kolem bydlí lidé a v deset hodin se musí končit, jinak jsou stížnosti, které samozřejmě chápu," doplnil.

Po rozsáhlé rekonstrukci se areál promění k nepoznání. „Příští rok budou diváci chodit do moderního letního kina, které bude odpovídat současným požadavkům,“ slíbila filmovým fanouškům Eva Vanžurová.

V plánu je i nadále využívat letní kino i pro pořádání koncertů a dalších kulturních akcí.